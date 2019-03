737 MAX: Et fly av typen 737 Max 9 på bakken ved Boeing-fabrikken i Renton i delstaten Washington i USA. Foto: JASON REDMOND / AFP

Trump: USA setter alle Max-flyene på bakken

– Vi vil iverksette en nødordre som setter alle 737 Max 8- og 9-flyene på bakken, sier Donald Trump onsdag kveld. Samtidig sier Boeing at de anbefaler hele verden å gi flyforbud til maskinene.

Publisert: 13.03.19 19:51 Oppdatert: 13.03.19 20:16







– Amerikaneres sikkerhet, alles sikkerhet, er vår viktigste hensyn. Ordren vil gjelde inntil videre, sier presidenten i et møte med amerikansk presse.

Han viser til at det vil komme en uttalelse fra det amerikanske luftfartsverket, FAA, som viser til nye informasjon og fysiske bevis man har funnet på krasjstedet for ulykken med en 737 Max 8 i Etiopia i helgen.

Trump sier han har diskutert saken både med sin egen samferdselsminister, lederen av FAA og Boeings toppsjef.

– De er alle enige i denne avgjørelsen, sier Trump, som også benyttet muligheten til å uttrykke sorg over de som mistet livet i Etiopia.

Alle fly som befinner seg i luften skal fortsette til sin destinasjon før de vil bli tatt ut av trafikk.

Se Trumps uttalelser her:

Mulig likhet mellom ulykker

USA føyer seg med dette inn i en lang rekke av land som har innført flyforbud for den amerikanske flyprodusenten Boeings nye fly.

Europa gjorde dette allerede i går. Tidligere onsdag fulgte Canada etter.

Flyene blir satt på bakken i kjølvannet av flyulykken i Etiopia, der alle om bord mistet livet. Det samme skjedde etter en ulykke med samme type fly i Indonesia i fjor.

Også Canada begrunnet sin beslutning med ny informasjonen fra satellitter som skal vise en mulig, men ikke bekreftet, likhet mellom de to ulykkene, ifølge Canadas transportminister Marc Garneau.

Boeing: Gjør alt vi kan

Kort tid etter at Donald Trump offentliggjorde at USA setter sine fly på bakken kom meldingen om at Boeing anbefaler at dette gjøres med alle Max-8 fly over hele verden.

I en pressemelding sier selskapet likevel at de fremdeles føler seg sikre på at flyet er trygt.

– Vi støtter at man er føre var og ikke tar noen sjanser. Sammen med etterforskere gjør vi alt vi kan for å forstå årsaken til ulykkene, iverksette sikkerhetsforbedringer og hjelpe til å sørge for at dette ikkje skjer igjen, sier konsernsjef i Boeing Dennis Muilenburg.

Boeing-aksjen stupte to prosent umiddelbart etter kunngjøringen fra president Trump, som også påpekte at selskapet jobber på spreng for å finne en løsning.

10 Norwegian-avganger kansellert

Norwegian satte alle sine 18 737 Max 8-fly på bakken i går, allerede før det ble kjente at europeiske luftfartsmyndigheter stengte deres luftrom for flymaskinen.

Selskapet opplyste at dette vil ramme tusenvis av passasjerer de neste dagene. I morgen kansellerer de 10 avganger.

Artikkelen oppdateres.