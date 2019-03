Unge og språkmektige Pete Buttigieg er fan av den norske forfatteren Erlend Loe. Foto: Brian Snyder / Reuters

Tar opp kampen mot Trump: Se, han snakker norsk!

Pete Buttigieg er 37 år, homofil og Erlend Loe-fan. Til neste år vil han ta opp kampen med Donald Trump om presidentvervet.

Du kan merke deg navnet: Pete Buttigieg. Den 37 år gamle ordføreren og demokraten fra Indiana er på svært manges lepper i USA for tiden, og torsdag blir han omtalt av CNN som «den heteste kandidaten i 2020-kappløpet».

Men helt på siden av det politiske har det dukket opp noe kuriøs informasjon om den unge demokraten. Blant annet skal han mestre hele syv språk, inkludert norsk, som han lærte seg for å kunne lese Erlend Loe-bøker.

Ifølge en historie fortalt av blant annet New Yorker, var Buttigieg så begeistret for den norske forfatterens «Naiv. Super», at han like gjerne lærte originalspråket for å kunne lese flere av Loes bøker. Deretter begynte han å frekventere en norsk kirke i nærheten av der han bodde, for å opprettholde språkkunnskapen.

– Blir sympatisk innstilt

Forfatteren selv har fått med seg historien, som gikk viralt både på Twitter og i amerikanske medier i helgen.

– Jeg blir alltid fornøyd når noen fra andre land har lest mine bøker, og kanskje spesielt når de har lært seg språket også. Jeg blir jo sympatisk innstilt til han nå, sier Loe til VG, litt spøkefullt.

– Hvilken Erlend Loe-bok bør en amerikansk president eller presidentkandidat ha lest?

– De bør ha lest Doppler. Den inneholder litt sivilisasjonsagg, og er i tråd med temaer som er på manges lepper: Miljø og konsumpsjon, blant annet, sier Loe til VG.

Flere enn én av Loes bøker er imidlertid oversatt til engelsk i 2019, opplyser forfatteren.

– Så dette er nok ganske lenge siden. Men han er jo tydeligvis en person som orienterer seg ut over det som er forventet, sier han.

Ifølge historien som har sirkulert på Twitter møtte en annen norsk forfatter, Åsne Seierstad, Buttigieg i Texas for to uker siden. Den potensielle presidentkandidaten introduserte seg til alles overraskelse på norsk.

På SMS fra USA bekrefter Seierstad historien overfor VG.

Raser fremover

Pete Buttigieg annonserte i fjor at han stiller til valg som Demokratenes presidentkandidat til neste år. Han er dermed blant de absolutt yngste som så langt har meldt sitt kandidatur til primærvalget. Den grunnlovsfestede nedre aldersgrensen for å stille i presidentvalg i USA er 35 år.

Buttigieg er åpent homofil, og regnes som progressiv sammenlignet med mange av de andre demokratiske kandidatene. I noen medier er han blitt sammenlignet med tidligere president Barack Obama. Dersom han vinner, blir han ikke overraskende tidenes yngste president i USA.

Samtidig blir Buttigieg omtalt som et ubeskrevet blad, og en kandidat det ikke stilles noen særlige forventninger til. Da VG spurte USA-kjennerne Svein Melby og Are Tågvold Flaten om vinnersjansene til samtlige av Demokratenes kandidater, ble Buttigieg levnet liten sjanse.

