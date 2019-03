VALGKAMP: Erdogan holder tale under et valgkampmøte på søndag, der han viste klipp fra videoen til drapsmannen Brenton Tarrant. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Erdogan viste drapsvideo på valgkamp-arrangement

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har fått massiv kritikk for å ha vist videoklipp fra massedrapene i New Zealand i sin valgkamp. – Vesten bryr seg ikke om ofrene, er hans respons.

pullquote «Hva sier drapsmannen? At vi ikke skal dra vest for Bosporos, altså Europa. Hvis ikke kommer han til Istanbul og dreper oss alle».

Erdogans rungende stemme og alvorstunge ord indikerer at det er Tyrkia som er blitt angrepet. Og det er også det inntrykket den tyrkiske presidenten vil skape:

– Vi er alle blitt et mål, alle tyrkere og meg selv inkludert, sier Erdogan.

Dette sier presidenten på valgmøter, mens han viser klipp filmet av terroristen Brenton Tarrant under sine massedrap i New Zealand. Det direkteoverførte klippet er blitt forsøkt slettet fra sosiale medier, og visninger kan bli straffeforfulgt i flere land. Men Erdogan har brukt klippene i sladdet versjon ved minst fire anledninger siden helgen.

Tyrkia sliter tungt økonomisk, og i forkant av lokalvalget 31. mars passer det Erdogan utmerket å kunne vri fokus over på et utenrikspolitisk fiendebilde.

Koblingen mellom terrorangrepet og Tyrkia er indirekte, men reell nok til at saken får massiv oppmerksomhet: Drapsmannens 74 sider lange manifest advarer blant annet om at den tyrkiske storbyen Istanbul skal «tas tilbake»:

«Vi kommer for Konstantinopel og skal ødelegge alle moskeer og minareter», skriver drapsmannen. Under «drep høyprofilerte fiender» finner man Erdogans navn, sammen med blant annet andre den tyske forbundskansleren Angela Merkel og Londons borgermester Sadiq Khan.

HISTORISK GRUNN: Erdogan under et valgmøte på mandag, ved en statue for å minnes tyrkiske soldaters seier i Gallipoli. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Erdogan hevder at Vesten er tungt preget av islamofobi og at drapsmannens tankegods har spredd seg som kreft i Europa. Under et valgmøte på mandag dro Erdogan det enda et hakk lengre, da han advarte mot at «noen av deres bestefedre kom hit, og reiste hjem i kister».

Det var en henvisning til at soldater fra Australia og New Zealand kjempet mot tyrkiske soldater under slaget ved Gallipoli under første verdenskrig.

Erdogans bruk av videoen har ført til en kraftig reaksjon fra utenriksministeren på New Zealand, Winston Peters, som advarer mot at det er uberettiget, uholdbart og farlig.

pullquote – Vesten tar ikke hensynet til ofrene på alvor er svaret fra Erdogan.