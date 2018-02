KRIG MOT BARN: En mann bærer to små barn ut av ruinene av en bygning som er truffet i et flyangrep mot den opprørskontrollerte byen Douma i det østlige Ghouta, utenfor Damaskus 7. februar. Syria er et av verdens farligste land for barn. Foto: HAMZA AL-AJWEH, AFP

Ny rapport: 1 av 6 barn lever i konfliktsoner

Publisert: 15.02.18 03:49

UTENRIKS 2018-02-15T02:49:30Z

En fersk rapport fra Redd Barna tegner et dystert bilde av en verden hvor stadig flere barn lever i konfliktområder, hvor konfliktene blir stadig mer brutale og barn på kynisk vis blir utnyttet i krigføring.

– Man kan bli kvalm av å lese rapportene om hva barn utsettes for. Det er ikke lenger noen terskel for hva man kan gjøre mot barn i krig og konflikt, sier generalsekretær Tove Wang i Redd Barna til VG.

Den ferske Redd Barna-rapporten, som er basert på en ny studie fra Institutt for fredsforskning (PRIO), kombinerer detaljerte data om konflikthendelser og befolkningsdata. Det anslås at over 350 millioner barn – altså hvert sjette barn i verden – i dag lever i et konfliktrammet område. Dette er en forverring på over 75 prosent siden 1995.

150 millioner av disse barna lever i områder med høy intensitet av konflikt – altså hvor det er mer enn 1000 drepte i året.

– Rapporten må ses mot et bakteppe av at generelt har barn i verden det bedre. Flere overlever og flere får skolegang. Men i konfliktområder blir det bare verre og verre, ifølge Wang.

Aldri opplevd fred

Selv om antallet konflikter har gått ned siden 1990, har antall barn som er rammet økt. I Midtøsten lever to av fem barn i en konfliktsone.

– Vår forskning viser at antall barn som bor i konfliktområder har økt siden år 2000. Dette skyldes ikke hovedsakelig en økning i antall konfliktland, men at konflikt i dag foregår i tettere befolkede områder enn før, sier seniorforsker Gudrun Østby ved PRIO, som står bak studien.

Tove Wang påpeker at det er null respekt for regler og konvensjoner som skal beskytte barn i krig og konflikt. Dessuten varer konfliktene lengre – for mange barn hele barndommen.

– Når noen lever slik fra de er født til 18 år, setter det helt uslettelige spor, sier Wang.

Ved årsskiftet slo UNICEF alarm om at barn i konfliktområder over hele verden har vært under angrep i en sjokkerende skala i 2017 .

– Kynisk bruk av barn

Redd Barnas Krig mot barn-rapport bekrefter hvordan barn utsettes for målrettede angrep og brutal vold i sine hjem, på skoler, sykehus og lekeplasser. Barn blir drept og lemlestet, rekruttert og misbrukt, utsatt for seksuell vold, bortført og forhindret tilgang til humanitær hjelp.

Dessuten viser rapporten hvordan barn kynisk blir brukt som lokkemat, menneskelige skjold og informanter. Barn blir også brukt som taktiske mål i krigføring ved å utsettes for bestialske overgrep som skal spre frykt i befolkningen. Skoler og sykehus blir stadig oftere bombemål, og flere steder tvinges barn til å være bombebærere.

– Det sprer seg som en epidemi: Hvis en gruppe for eksempel starter å bruke barn som selvmordsbombere, tar det ikke lang tid før det kopieres av andre, sier Tove Wang i Redd Barna.

Siden 2010 har tallet på hendelser hvor barn blir drept og lemlestet økt med nesten 300 prosent, ifølge verifiserte tall fra FN. Samtidig har tilfellene der mennesker blir nektet livsnødvendig humanitær hjelp økt med over 1500 prosent.

Syria, Afghanistan og Somalia er de tre farligste landene for barn, ifølge rapporten.

– Sett barna på dagsorden

Rapporten lanseres rett i forkant av den globale Sikkerhetskonferansen i München denne helgen, hvor 500 av verdens viktigste ledere innen sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitikk er samlet. NATO-sjef Jens Stoltenberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal delta på konferansen.

– Alle nøkkelaktører må være godt informert, og jeg håper de vil bruke stemmen sin for at internasjonale lover og normer overholdes og at barnas situasjon settes på dagsorden, sier Wang.

Hun trekker frem IS, Boko Haram og al-Shabaab som noen av gruppene som går mest brutalt til verks mot barn, men understreker at det også forekommer mange statlige overgrep.

– Man må begynne der det er internasjonal dialog og sette krig mot barn på agendaen. Vi vil jo ikke ha det sånn. Det er ingen som vil det, skulle man tro, sier generalsekretæren i Redd Barna.

Les hele rapporten her: «The War on Children: Time to End Violations Against Children in Armed Conflict»