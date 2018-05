ERKJENNER SKYLD: Den amerikanske krigsveteranen Esteban Santiago er tiltalt for å ha drept fem mennesker i en skyting på flyplassen i Fort Lauderdale i USA i fjor. Foto: Jim Tanner / X01595

Sier seg skyldig i skyting på Florida-flyplass for å slippe dødsstraff

Esteban Santiago (28) har gått med på å si seg skyldig i å ha skutt og drept fem mennesker på en flyplass i Florida i fjor. Til gjengjeld slipper han dødsstraff.

Fem ble drept og åtte ble skadet etter en skyteepisode på flyplassen i Fort Lauderdale i januar 2017 . Den tidligere soldaten Esteban Santiago, som blant annet har tjenestegjort i Irak, ble raskt pågrepet og siktet for angrepet.

Tirsdag sa påtalemyndigheten i retten at de ikke kommer til å be om dødsstraff for Santiago – etter at de ble enig om at han skal si seg skyldig.

Han har tidligere hevdet at han er uskyldig i 22 punkter i tiltalen, inkludert ti som kunne ha gitt han dødsstraff eller livstid i fengsel.

Fikk behandling for mentale helseproblemer

Santiago skal ha hatt med seg en håndpistol i sin innsjekkede bagasje, noe som er lovlig dersom man har alle papirer i orden. Han skal deretter ha gått inn på et toalett ved bagasjebåndet, for så å gå ut igjen og begynt å skyte.

I november 2016 skal mannen ifølge amerikanske medier ha oppsøkt et FBI-kontor i Anchorage og sagt at han ble tvunget til å kjempe for IS. FBI svarte med å sende ham til et psykiatrisk sykehus.

Broren til den pågrepne mannen sier 26-åringen fikk behandling for mentale helseproblemer mens han bodde i Alaska, ifølge CNN.

En føderal dommer uttalte i tirsdagens rettshøring i Miami at Santiago må gjennom en mental helsevurdering for å avgjøre om han er kompetent til å erkjenne skyld for drapene, skriver Reuters .

