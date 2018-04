REDD: Reham Qudaih (14) var egentlig på bedringens vei, da faren Tarek ble skutt. Foto: Harald Henden/VG

Ett av fire Gaza-barn sliter: Reham (14) hjemsøkes av mareritt

KHAN YOUNIS (VG) Da faren ble skutt i beinet under protestene på Gazastripen, blusset de vonde minnene fra krigen opp hos Reham.

– Etter at pappa ble skutt, har jeg følt meg urolig og hatt mareritt. Jeg drømmer at han er død, eller at det er masse blod og de skjærer av ham beinet.

Det forteller 14 år gamle Reham Qudaih da vi besøker henne hjemme i Khan Younis sør på Gazastripen. Det har gått noen uker siden faren hennes ble skutt i beinet av israelske skarpskyttere under protestene ved grensegjerdet 30. mars.

Flere ganger i uken kan moren høre henne rope om natten.

Reham hadde egentlig blitt kvitt de verste traumene etter krigen i 2014 , der hun så raketter og hørte bomber, og familien måtte tilbringe 50 dager i et tilfluktsrom. I årevis drømte hun at hun kom hjem fra skjulestedet og fant huset sitt ødelagt og alle hun kjente døde.

En traumatisert generasjon

Det Reham beskriver, er noe mange av barna i Gaza har til felles.

– Ett av fire barn i Gaza trenger psykososial hjelp. Mange har tilbakevendende mareritt og er sengevætere, sier Asad Ashour i Flyktninghjelpen i Gaza.

Den siste tidens protester har gitt flere av barna «flashbacks» fra krigene. Gamle sår rives opp og marerittene vender tilbake, forteller Ashour.

Flere av barna som levde under krigene i 2008, 2012 og 2014 har sett sitt eget hjem brenne ned og slektninger bli drept. De har våknet og lagt seg til lyden av bomber og rakettnedslag.

«Uten fremtidsutsikter»

Barna som vokser opp nå, fortsettes å traumatiseres av den svært pressede politiske og økonomiske situasjonen i Gaza, ifølge Flyktninghjelpen.

Enklaven har de siste ti årene vært under blokade av Israel og Egypt, og de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden har innført en rekke sanksjoner mot Gaza, som er styrt av islamistorganisasjonen Hamas.

Barna her vokser opp uten fremtidsutsikter, sier Amjad Joma, psykolog og leder for utdanningsprogrammet i Flyktninghjelpen.

Drømmer seg bort til et trygt sted

Flyktninghjelpen driver et psykososialt utdanningsprogram i Gaza, som tas i bruk på hundre av enklavens skoler. Reham er en av deltagerne, og var nærmest ferdig rehabilitert da marerittene kom tilbake med full styrke.

Hun forteller om sin favorittøvelse:

– Den heter «et trygt sted», der jeg lukker øynene og ser for meg mitt eget rom, og at mamma er der. Når jeg tenker på det, føler jeg meg bedre.

Ved al-Nasera-skolen for jenter i Gaza by rekker 13-åringene ivrig opp hånden da kurslederen fra Flyktninghjelpen hører dem i traumereaksjoner:

«Stress». «Angst». «Aggresjon». «Isolasjon». «Frykt» sier elevene i tur og orden.

13-åringene har levd under alle de tre Gaza-krigene, og har konkrete eksempler på hva som kan utløse traumer, som bomber eller at faren dør.









1 av 3 MEDITASJON: 13-åringene ved al-Nasera-skolen i Gaza by har sin ukentlige time med psykososial trening i regi av Flyktninghjelpen. Her gjør de øvelsen «Et trygt sted». Harald Henden/VG

Fakta Gaza 360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet.

Nærmere 2 millioner innbyggere, hvorav 1,3 millioner er flyktninger eller etterkommere av dem som ble drevet på flukt da den jødiske staten Israel ble opprettet i 1948. Deres avslåtte krav om å vende hjem er stridens kjerne.

Okkupert av Israel i 1967. Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at en islamistiske organisasjonen Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006.

Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat. Kilder: NTB, VG

På slutten av timen om psykososial mestring går alle inn i en slags meditasjon, der de lener seg godt tilbake på stolene, lukker øynene og reiser til «sitt trygge sted» med lærerens instruksjoner og avslappende musikk i bakgrunnen.

Her får de være i ti minutter, før virkeligheten kaller.

