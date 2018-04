Michael Cohen, privatadvokaten til president Donald Trump, på vei ut fra en domstol i New York tidligere i april. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

Trump erkjenner at Cohen jobbet for ham da han inngikk avtale med pornostjerne

President Donald Trump sier for første gang at hans advokat Michael Cohen representerte ham i det han kaller «denne sprø Stormy Daniels-avtalen».

For bare en uke siden sa Trump at han ikke hadde noe kjennskap til de 130.000 dollarene som Cohen betalte til Daniels før valget i 2016, angivelig for at hun skulle holde tett om at hun hadde hatt sex med Trump ti år tidligere.

I en telefonsamtale med TV-programmet «Fox & Friends» torsdag kom imidlertid presidenten med en noe annen versjon.

– Han representerer meg blant annet i denne sprø Stormy Daniels-avtalen. Slik jeg ser det, har han overhodet ikke gjort noe galt. Det var ingen valgkampmidler i det, sier Trump, som understreker at Cohen kun er én av hans mange advokater.

Telefonforbindelsen syntes å bli brutt i noen få sekunder etter at Trump nevnte Daniels, skriver nyhetsbyrået AP.

Cohen er under etterforskning i New York for sin egen forretningsvirksomhet.

Daniels' advokat Michael Avenatti mener at Trump nå har avslørt at han tidligere har løyet.



– Trump og Cohen har tidligere fortalt det amerikanske folket at Cohen handlet på egen hånd, og at Trump ikke visste noe om avtalen med min klient, utbetalingen på 130.000 dollar. Som jeg spådde, har dette nå vist seg å være helt falskt, sier Avenatti, som jobber for at Trump skal måtte vitne under ed i forbindelse med saken.