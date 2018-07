FRYKTER FOR SIKKERHETEN: Kari Hilde French ble kjent med Karofego i Norge mens sønnen Joshua fortsatt satt fengslet i Kongo. Hun beskriver han som en «intelligent fyr», til tross for at han aldri fikk mulighet til å utdanne seg.- Han var svært godt likt på mottaket der han satt. Jeg fikk en godhet for han, sier French til VG. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl, VG og Privat

Eks-barnesoldat sendt ut av Norge - endte i skrekkfengsel i Kongo

Etter ti år i Norge, ble Janai Kagofero sendt tilbake til Kongo. Der ble han fengslet og plassert samme sted hvor Tjostolv Moland døde og Joshua French sonet i seks år.

Nå frykter Kari Hilde French og advokatene hans for helsen og sikkerheten hans.

French er svært kritisk til utlendingsmyndighetenes behandling av Kagoferos sak, og mener saksbehandlingen inneholder flere feil.

– Norske myndigheter burde visst at han ville bli arrestert dersom han ble sendt tilbake til Kongo, sier hun.

Kari Hilde French ble kjent med Kagofero i Norge mens sønnen Joshua fortsatt satt fengslet i Kongo. Hun har siden engasjert seg sterkt i saken til den fengslede kongoleseren.

French kjenner forholdene i Ndolo-fengselet fra innsiden. Her satt sønnen Joshua fengslet i seks år frem til han ble løslatt i mai i fjor. I lange perioder besøkte hun sønnen daglig.

Hun er nå svært bekymret for kongoleseren, som er svært syk.

– Han sitter nå i hovedavdelingen i fengselet, der fangene bor svært tett sammen, og forholdene er dårlige. Men det største problemet er tilgangen til medisiner. Uten skikkelig medisinsk behandling vil han kunne dø, sier hun.

Var barnesoldat

Janai Kagofero var barnesoldat i krigsherjede Kongo. I 1995 skal han ha blitt vervet til krigsherren Laurent Nkundas opprørsgruppering CNDP.

I 2006 søkte han asyl i Norge på grunn av det han oppga som frykt for represalier av den kongolesiske hæren.

Kagofero fikk aldri innvilget opphold. Til tross for utvisningsvedtak mot ham, forble han i Norge i ti år, fikk tre barn og skal ha stiftet et kongolesisk politisk opposisjonsparti.

I 2016 ble utvisningsvedtaket mot ham gjennomført etter at han sonet en dom på 24 dager for trusler mot en tidligere kjæreste.

Kagofero ble sendt ut av Norge. I Kongo ble han fengslet.

Det er her versjonene til Utlendingsnemnda og Kagoferos advokater, advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell, skiller lag.

Advokatene mener Kagofero ble fengslet ved ankomst til Kongo for sin opposisjonelle, politiske virksomhet.

Først i husarrest i Goma, før han etter hvert ble overført til det kummerlige militærfengselet Ndolo i Kinshasa - samme sted Tjostolv Moland og Joshua French sonet flere år.

Ifølge et intervju en svensk FN-representant har gjort med Kagofero i fengselet, skal kongoleseren ha blitt holdt i et bekmørkt rom i fire måneder, som ga ham nedsatt syn over en lengre periode.

Kongoleseren sitter også fortsatt uten en dom, og skal også ha blitt nektet medisinsk behandling.

Sammenligner med Krekar

– Det er vårt syn at internasjonale menneskerettigheter er grovt satt til side i denne saken, sier advokat Trygve Tveter ved advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell.

Nå varsler advokatene en stevning mot UNE. Nemnda uttaler derimot i siste avslag at Kagofero må oppholde seg i Norge for å få søknaden om beskyttelse vurdert på nytt.

– Det er oppsiktsvekkende at UNE ikke vil ta ansvar ene og alene fordi han ikke befinner seg på norsk jord. UNE tar i denne saken ikke ansvar for egne feil, og det er en kultur vi ikke kan akseptere av et sentralt forvaltningsorgan. Kagofero er fengslet og har gjennomgått tortur i nær to og et halvt år utelukkende på grunn av en uriktig fremtidig sikkerhetsvurdering av UNE, sier Tveter.

Tveter drar en parallell til norske myndigheters behandling av mullah Krekar. Tross grove brudd på straffeloven og utlendingsloven, har ikke norske myndigheter maktet å opprettholde utvisningsvedtaket mot mannen som betegnes som en «fare for rikets sikkerhet», på grunn av de uavklarte politiske forholdene i Irak og straffen Krekar eventuelt vil motta i landet.

– Mullah Krekar er dømt for langt grovere forbrytelser enn vår klient. Da skjønner jeg ikke hvordan Norge tilsidesetter loven i dette tilfellet, når det har vært klart hele veien at han risikerer tortur og umenneskelig behandling i Kongo, sier Tveter.

– Ingen spørsmål om tvil

Utlendingsnemnda mener derimot at sprikende opplysninger fra Kagoferos Facebook-side tyder på at kongoleseren ikke ble fengslet ved retur til Kongo, og at fengslingen ikke kan knyttes til hans politiske virke.

Seksjonssjef i Utlendingsnemnda, Natasha Telson, skriver følgende i en epost til VG:

«Vurderingen var at det ikke var noen fare for forfølgelse. Det var heller ikke grunnlag for å ha saken i nemndmøte, blant annet fordi det ikke var tvil om utfallet i saken. Vi har heller ikke informasjon om at han sitter fengslet på grunn av det han har forklart seg om til norske utlendingsmyndigheter. Vi har nå fått varsel om stevning i saken, så videre argumenter og dokumentasjon får skje når saken kommer opp i tingretten».