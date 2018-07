ARRESTERT: TV 2 melder selv på sine nettsider at deres reporter Kadafi Zaman er fengslet i Pakistan. Dette bildet skal angivelig være fra fengselet. Mannen til venstre er politikeren Shabbir Ahmed.

Pakistans ambassade: Jobber med å frigi Kadafi Zaman så raskt som mulig

Pakistans ambassade i Oslo er i kontakt med myndighetene i hjemlandet, og jobber med å frigi den fengslede norske journalisten.

Fredag ble den norske journalisten og TV 2 -profilen Kadafi Zaman pågrepet i Pakistan , mens han dekket en demonstrasjon i Gujrat i Punjab-provinsen.

Norsk UD og ambassaden i Islamabad jobber for fullt. Det gjør også den pakistanske ambassaden i Oslo.

– Vi jobber nå med å få oversikt, sier Pakistans ambassadør til Norge, Riffat Masood, til VG.

Hun reiser til Islamabad lørdag kveld, og har satt sin ambassadesjef og nestkommanderende, Zaib Abbasi, på saken.

– Vi jobber nå med å få frigjort Hr. Zaman så fort som mulig, sier Abassi til VG.

Hun jobber lørdag kveld med å få oversikt over hva som har skjedd, og med å holde kontakten med de relevante myndighetene i hjemlandet.

Får forsikringer

Abassi forteller at ambassaden forsøker å få kontakt med førstesekretæren i Punjab, provinsens øverste embedsmann. De er også i kontakt med informasjonsministeriet, som har ansvar for lokale og internasjonale journalister, som igjen skal være i kontakt med førsteministeren i provinsen - som har ansvar for blant annet fengselsvesenet.

– De forsikrer oss om at de gjør alt de kan for å løse denne situasjonen så raskt som mulig, sier Abassi.

– Uakseptabelt

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, forteller til VG at pågripelsen skjedde klokken 13 fredag, norsk tid, da Zaman skulle sende direkte i forbindelse med demonstrasjonene.

– Det er så klart uakseptabelt at pakistansk politi arresterer en journalist mens han arbeider, sier Solbrække.

Tv 2 sier de er i tett kontakt med Utenriksdepartementet, ambassaden og familien.

– Vår første prioritet er å få ham ut, sier Solbrække.