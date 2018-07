PRESSET: Theresa May la frem sin brexit-plan for parlamentet mandag, men legger frem detaljene i en white paper senere i uken. Foto: TOLGA AKMEN / POOL

Storbritannia-ekspert: – May har mistet all tillit og autoritet

Britenes statsminister mistet to av sine mest prominente ministere på samme dag. Nå spekuleres det i flere ministeravganger og ny lederkamp.

Først gikk britenes brexit-minister David Davis, så Boris Johnson . Ifølge en kilde til BBCs politiske redaktør må statsminister May enten droppe sin såkalt «myke brexit-plan», eller så vil ministrene gå av en etter en.

Det er en kjent britisk strategi for å tvinge fram en lederkamp.

– Johnsons avgang er et alvorlig nederlag for May, sier Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold til VG.

– Theresa May er statsminister bare i navnet. Hun har mistet all tillit og autoritet. Den eneste grunnen til at hun har fortsatt som statsminister er at man ikke kan bli enige om et alternativ. Hun har vært ansett for den minste av flere onder.

Full konservativ borgerkrig

Spørsmålet er hva som nå skjer med Theresa May, og om flere i regjeringen vil si opp jobben. Enten for å tvinge frem ny leder, eller ny brexit-løsning.

– At det i lengre tid har vært en borgerkrig i Tory-partiet kan vi trygt slå fast. Det er et svært splittet parti og jeg er overrasket over at May holdt regjeringen samlet så lenge som hun gjorde, sier redaktør Trine Andersen i britiskpolitikk.no.

– Jeg er derimot ikke sikker på om det vil kalle frem et ledervalg, sier hun.

Hvis flere velger å trekke seg i protest, peker hun på handelsministeren og brexit-forkjemperen Liam Fox som en mulig kandidat.

Den interne EU-kampen i det konservative partiet i Storbritannia har pågått lenge med varierende intensitet, i alle fall siden Maastricht-avtalen i 1993.

– Det er en gammel politisk konflikt som nå blir satt på spissen. Det er vanskelig å spå utfallet, men alle vet at det er en tap-tap-situasjon hvis det leder til mer splittelse internt, sier professor Kristian Steinnes ved NTNU til VG.

Presser May på brexit

Steinnes tror at Johnson-avgangen er et forsøk på å endre Mays brexit-kurs.

– Davis og Johnson har tapt kampen internt i regjeringen. Jeg tenker at det er en høylytt strategi å trekke seg. Det kan være en måte å mobilisere motkreftene mot Mays brexit-løsning, enten ved å tvinge henne til å gå fra fredagens brexit-dokument, eller tvinge frem spørsmålet om en ny leder, sier Steinnes.

– Dette kan tolkes som at de setter hardt mot hardt, sier han.

Mikael Sundström, ekspert på britisk politikk ved Universitetet i Lund, mener Johnson-avgangen er ment å endre forslaget som foreligger.

– Det kan dreie seg om et slags spill for å sette press på henne for å endre brexit-forslaget. De som vil ha en hardere brexit ønsker å kvitte seg med henne, men det er ikke nok. Det er en større gruppe som vil støtte henne, sier Sundström.

May tar kampen

Ifølge en Guardian-kilde vil May ta opp kampen dersom partifellene stemmer for å fjerne henne. Da blir det en knallhard kamp om ledervervet.

– Det kan bli vanskelig å få henne til å kaste inn håndkleet dersom hun ikke selv vil, sier Sundström.

Han sier at han og andre Storbritannia-eksperter klør seg i hodet av taktikken fra brexit-forkjempere som Johnson og Davis.

– Det er vanskelig å se hvor mye som er taktikk og hvor mye som er kaos i denne situasjonen, sier han.

Labours leder Jeremy Corbyn har hatt en svært uklar posisjon på brexit. For de konservative er det heller ikke lett å følge Johnson og Davis, fordi mange i næringslivet har uttalt seg til støtte for en moderat løsning.

– Tunge næringslivsinteresser har kommet på banen i Storbritannia og sagt at jobber står i fare ved en hard brexit. Da kan de måtte flytte virksomhet og jobber til EU-land. Blant annet gikk Jaguar Land Rover-sjefen ut før helgen, sier Steinnes.