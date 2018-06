FORSLAG: Søndag kom presidenten med et nytt forslag som han mener vil være med på å forsterke sikringen USAs grenser. Bildet er tatt under en debatt om skattereform i Las Vegas lørdag. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Trump med nytt forslag: Vil deportere immigranter umiddelbart uten å gå gjennom rettssystemet

Publisert: 25.06.18 02:53

UCLA-sjef mener på sin side at den amerikanske presidentens Twitter-forslag er ulovlig.

USAs innvandringspolitikk har vært et hett tema den siste tiden, og etter høyt politisk press signerte president Donald Trump onsdag kveld et direktiv for å få slutt på separasjon av foreldre og barn ved grensen.

– Vi holder familiene samlet, og dette vil løse det problemet. For øyeblikket har vi en veldig streng grense, og det vil fortsette å være nulltoleranse for folk som kommer inn i landet ulovlig, sa Trump da han signerte direktivet.

Nå går Trump derimot i bresjen for nok et forslag i forsøk på å få en stopp på innvandring ved grensen. I en Twitter-melding søndag foreslår han at mennesker som prøver å komme seg over grensen til USA, må bli sendt tilbake uten at rettsinstansene blir involvert.

– USA kan ikke godta alle menneskene som prøver å «bryte seg inn i landet». Når noen krysser grensen vår, må vi sende dem tilbake øyeblikkelig, uten å blande inn dommere eller ta saken opp for retten. Systemet vårt er en hån mot god immigrasjonspolitikk, skrev han.

Det er derimot uklart om Trumps utsagn dreier seg om illegale immigranter, personer som kommer til USA for å søke asyl, eller begge.

Skapt reaksjoner

Twitter-meldingene har skapt sterke reaksjoner, blant annet fra Omar Jadwat, sjef for UCLAs prosjekter for innvandrerrettigheter, som skriver at forslaget strider mot grunnloven og er ulovlig.

– Alle myndigheter som har tatt et ed om å opprettholde grunnloven og lover for øvrig, burde motstride dette forslaget, skriver han.

Sherrilyn Ifill, president i menneskerettighetsorganisasjonen NAACP Legal Defense Fund, tar også sterk avstand fra Trumps forslag.

– USAs president har foreslått å gjøre en slutt på politisk asyl og immigranters rett på behandling gjennom rettssystemet, skriver hun.

Uklart om separerte familier vil gjenforenes

Selv om et direktiv for å få slutt på separasjon av foreldre og barn ved grensen nå er signert, sitter fortsatt omkring 2300 barn i interneringsleirene . Hva som vil skje med dem, er usikkert.

– Det er bra at etter massiv press, så blir ikke lenger familier separert. Men vi vet fortsatt ingenting om hva som kommer til å skje med over 2000 barn som er tatt fra foreldrene sine, sier Line Hegna, kommunikasjonsrådgiver i Redd Barna, til VG.

Onsdag kveld kom det nemlig motstridende beskjeder fra Det hvite hus. USAs helseminister sa at de vil starte prosessen med gjenforeningen med en gang, uten å gi informasjon om hvor lang tid det vil ta.