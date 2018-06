STARTET I NORGE: Joseph Yun, USAs tidligere spesialutsending til Nord-Korea, deltar denne uka på Oslo Forum på Losby gods utenfor hovedstaden. Han roser Norges innsats for å legge til rette for kontakten mellom USA og det lukkede kommunistregimet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Tidligere amerikansk toppdiplomat bekrefter Norges rolle i Nord-Korea-forhandlinger

NTB

Publisert: 20.06.18 05:15

UTENRIKS 2018-06-20T03:15:59Z

Otto Warmbiers løslatelse skulle bidra til å tine forholdet mellom USA og Nord-Korea, men verken amerikanerne eller nordkoreanerne visste at han var dødssyk.

– Alt sammen startet her i Norge, sier Joseph Yun til NTB.

Fram til mars var han USAs spesialutsending til Nord-Korea . For ett år siden var han i Oslo for å møte nordkoreanske representanter og forhandle om løslatelsen av den amerikanske studenten, som ble fengslet i januar 2016.

– Nordkoreanerne jeg møtte, visste ikke engang at Warmbier var syk, sier Yun.

Få dager etter at Yun hentet den unge studenten i Nord-Korea og brakte han hjem til USA, døde han. Han var angivelig blitt syk av botulisme mens han satt i nordkoreansk fangenskap. Dødsfallet var ikke bare en tragedie for familien, men også et tilbakeslag for den nå avgåtte toppdiplomatens prosjekt.

– Det var veldig uheldig at han var så syk og døde. Dette var begynnelsen på det tillitsskapende arbeidet som kunne ledet til noe større, sier Yun, som er tilbake i Norge denne uka for å delta på fredsmeklingssamlingen Oslo Forum.

På tross av tilbakeslaget har det siste halvåret vært preget av en positiv utvikling og et historisk toppmøte mellom president Donald Trump og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un.

– Kunne fått mer

Den erfarne diplomaten sier han sluttet i USAs utenriksdepartement for tre måneder siden som følge av at departementet ble "satt på sidelinjen" av Det hvite hus, men Yun mener samarbeidet mellom departementet og presidentens administrasjon er blitt bedre nå. Begge bidro til toppmøtet, ifølge ham.

– Som et resultat av toppmøtet og møtene mellom Nord- og Sør-Korea er spenningen blitt mindre, påpeker Yun, som likevel mener Trump burde ha fått mer konkrete løfter om atomnedrustning fra Kim. Møtet endte med en felles erklæring der Nord-Korea gjentok løfter som allerede er blitt gitt.

Det har likevel en verdi at løftet ble gitt til Trump, ifølge Yun.

Han mener det uansett er verdt forsøket å prøve å få Nord-Korea ut av isolasjonen og åpne veien til kontakt med omverdenen. Dersom Kim ønsker å forandre regimet og åpne økonomien for å bedre levestandarden, kan han også være villig til å droppe atomvåpnene.

Yun advarer uansett mot å vende tilbake til isolering.

– Det er ingen tillit, det er problemet. En av tingene vi bør gjøre, er å involvere oss over tid. Vi må involvere oss i prosjekter og diplomati som ikke kollapser med en gang, sier Yun, som ønsker seg et amerikansk liaisonkontor i Pyongyang og samarbeid om humanitær hjelp. Dessuten håper han amerikanske og internasjonale organisasjoner vil arbeide i Nord-Korea. Alt for å bygge relasjoner, som igjen, med tiden, kan bygge tillit. Det er her Norges involvering kommer inn.

– Det er en veldig, veldig nyttig rolle Norge spiller. Norge har vært veldig aktiv som megler, som bakkanal for at både tjenestemenn og andre kan møtes, sier han.

Sanksjoner uten verdi?

Tirsdag møtte han utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på sidelinjen av konferansen på Losby gods utenfor Oslo. Selv om Søreide er positiv til tilnærmingen til Nord-Korea, har hun advart mot å slippe opp på de internasjonale sanksjonene for tidlig.

Men ifølge Yun har det lite å si om Norge, EU eller USA opprettholder strafferegimet.

– Sannheten er at det er opp til Kina å følge opp sanksjonene, ettersom 90 prosent av Nord-Koreas handel er med Kina, sier Yun. Og han tror Kina allerede nå er klar til å slippe opp.

– Kina mener at ettersom Nord-Korea nå snakker med Sør-Korea og USA, er ikke sanksjoner like nødvendige som før, sier Yun.

Han påpeker at Kim er på besøk i Kina for tredje gang på et par måneder.

– Det viser tydelig at det er et endret forhold, konstaterer han.