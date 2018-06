ETTERFORSKER: Politiet har mandag kveld sperret av Drottninggatan sentralt i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN

Fem skadet i skyting i Malmö

Publisert: 18.06.18 21:14 Oppdatert: 18.06.18 22:23

Fem personer er på sykehus med skuddskader etter at det ble åpnet ild sentralt i den svenske byen.

Omstendighetene er fortsatt uklare etter at det like etter klokken 20 ble avfyrt flere skudd, men politiet bekrefter på sine hjemmesider at de er på plass med store ressurser. Politiets Stephan Söderholm sier at ingen er pågrepet, og at de på nåværende tidspunkt heller ikke har noen mistenkte.

Ifølge Aftonbladets opplysninger jakter politiet nå på en mørk bil som forsvant fra åstedet i høy fart. Avisen siterer anonyme kilder på at en gjerningsmann like før skal ha gått ut av bilen og åpnet ild mot tre-fire menn som kom ut fra en internettkafé. Dette er hittil ikke bekreftet fra politiet.

Jonatan Burhoff bor i nærheten, og forteller til Aftonbladet at han hadde vinduet åpent da han plutselig hørte høye smell.

– Det hørtes ut som minst 15-20 skudd, og det så ut som det kom fra et automatvåpen, sier han.

– Folk skrek noe jævlig. Da forsto jeg umiddelbart at noe alvorlig hadde skjedd, fortsetter han. Fra vinduet ble han blant annet vitne til at privatpersoner bar skadede personer inn i bilene sine, for å få kjørt dem til sykehus.

Dette var også noe av årsaken til at antallet skadede en stund var uavklart. Ved 21-tiden bekreftet politiet at fire personer var innlagt på sykehus med ukjent skadeomfang, men like etter økte tallet til fem. Politiet opplyser at de nå jobber med å identifisere de skadede.

I tillegg til å sperre av åstedet, har politiet også satt opp sperringer ved inngangen til sykehuset, der de skadede får behandling.

– Det er ulike skadegrader, men det er ikke noe jeg kan kommentere på nåværende tidspunkt, sier Söderholm.

Minst et skudd skal ha gått gjennom ruten til et lokale i nærheten. Ifølge Expressen skal en av de skadede ha spilt dataspill i lokalet da vedkommende ble skutt, men dette er hittil ikke bekreftet av politiet. Ifølge samme avis skal tre av de skadede være menn i 20-årene.