GLADE: Fire av de thailandske marinesoldatene på vei ut av grotten etter redningsoperasjonen Foto: Thai Navy Seal/via REUTERS

ABC: Såvidt marinedykkerne kom seg ut av grotten

Publisert: 11.07.18 04:10

UTENRIKS 2018-07-11T02:10:31Z

Ifølge ABC News var det så vidt de thailandske marinesoldatene som var med på redningsoperasjonen av de 12 guttene og treneren kom seg ut av grotten før pumpene sviktet.

Ikke navngitte militærkilder opplyser til dem at hovedpumpen som sugde vann ut fra grotten ga etter like etter at alle hadde kommet seg ut av grotten.

Etter den vellykkede redningsoperasjonen tirsdag, der de siste fem ble fraktet ut og i sikkerhet, skal Thai Navy SEAL-soldatene og andre redningsmannskaper som var i ferd med å frakte lufttankene fra de siste kammerne ha merket at vannet var i ferd med å stige raskt.

Det tredje kammeret ble oversvømmet, deretter det andre og det første, og dusinvis av redningsmannskaper måtte skynde seg ut av grotten. De skal ifølge ABC ha måttet legge igjen mange hundre lufttanker – noe av dem tilhørte marinen mens andre var en gave fra kongen i landet.

Ifølge mediehusets kilder holdt pumpene akkurat lenge nok til å få reddet ut de fire siste guttene og treneren.

Da sto det en lege i hvert av de ni kammerne langs veien, og guttene ble evaluert i hver av dem.

Pumpene har vært i arbeid gjennom 18 dager.