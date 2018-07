SPENT: Først halvannet år etter at Donald Trump ble valgt til USAs president, besøker han Storbritannia og statsminister Theresa May. Foto: Scanpix

Trump langer ut mot May og brexit i oppsiktsvekkende intervju

Publisert: 13.07.18 07:58 Oppdatert: 13.07.18 08:13

UTENRIKS 2018-07-13T05:58:07Z

LONDON ( VG) De forventede massedemonstrasjonene pågår riktignok på utsiden, men det kan bli tøffe tak også inne på toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og britenes statsminister Theresa May.

Klokken 11 norsk tid fredag starter det bilaterale møtet mellom USAs president Donald Trump og Storbritannias statsminister Theresa May. Da har allerede gateprotestene mot Trumps besøk pågått i nesten et døgn, siden presidenten landet rundt klokken 15 torsdag.

Selv om treffet på Mays landsted Chequers skjermer Trump fra demonstrasjonene i sentrum av hovedstaden, er det langt fra koseprat som står på programmet, avslører møteplanen, delt av Downing Street. At Theresa May våknet opp fredag morgen til svært kritiske uttalelser fra Trump om hennes brexit-strategi, i avisen The Sun , gjør nok ikke stemningen lettere.

Arbeidslunsjen byr ikke bare på flyndre, lam og sitronpai. På menyen står også flere av nåtidens aller tøffeste bilaterale utfordringer.

Brexit

Britenes vonde skilsmisse med EU har nådd nok et kritisk punkt denne uken, og May har måttet tåle hard kritikk og oppsigelser fra egen regjering i dagene før besøket fra USA. Donald Trump refser Mays ferske brexit-plan i dagens The Sun .

Han sier statsministeren har gått i «motsatt retning» av hva han anbefalte henne, og at utfallet er «svært uheldig», i et ferskt intervju med avisen.

I Brussel på torsdag forsikret den amerikanske presidenten VG og resten av pressen om at tumultene ikke hadde gått han hus forbi.

«Jeg har lest meg opp ordentlig på brexit de siste dagene» , sa Trump på pressekonferansen like før Air Force 1 tok av til London. Han fortsatte : "Jeg tror de er enige med meg om immigrasjon. Jeg tror det var derfor de valgte brexit».

Trumps uttalelser om at han kanskje skal møte med sin «gode venn Boris» med referanse til utenriksminister Boris Johnson som nettopp trakk seg fra Mays regjering, etter uenigheter om Brexit-modellen, gjør vel heller ikke treffet med den britiske statsministeren lettere.

Til The Sun sier han også at Boris Johnson «ville blitt en god statsminister» og «er en flott representant for landet deres».

Russland

Storbritannia er for Trump en «mellomlanding» på reise fra NATO-toppmøtet i Brussel, til det bilaterale treffet med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki førstkommende mandag.

Theresa May og den russiske presidenten har en stor diplomatisk knute på tråden etter at Storbritannia anklaget Russland for å stå bak forgiftningen av den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury i England i vår.

Britenes håp er at Trump skal representere deres og NATOs syn i møte med den mektige russeren.

Trump selv var heller svevende om dette, da han møtte pressen i Brussel like før avreise til London torsdag.

– Det skal være et uformelt møte med en fleksibel agenda, vi får se hvor det leder, svarte USAs president, karakteristisk avslappet fra talerstolen.

TRUMPS BESØK ** Torsdag kveld ventes landet Trump på Stansted flyplass nord for London. ** Fredag 13. juli møter Trump Storbritannias statsminister Theresa May på landstedet Chequers, og dronning Elizabeth på Windsor Castle utenfor London. ** Deretter reiser Trump til Skottland, der han eier to golfbaner. Ifølge britiske medier ventes Trump å bli i Skottland til søndag kveld. Da reiser han til Helsingfors. ** Mandag 16. juli skal Trump møte Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors. ( Kilde: Ritzau)

Handelskrigen

Handelskrigen som pågår mellom USA og flere økonomiske stormakter nå, kommer til å stå øverst på agendaen for møtet fredag, skriver flere britiske aviser.

Donald Trumps avgjørelse om å innføre 25 prosent toll på stål fra EU går hardt ut over britenes stålindustri. Theresa May har kalt Trumps avgjørelse «grunnløs», og sagt at hun er « svært skuffet « over USAs ekstratoll, ifølge Politico .

Forsvar

At USA er lei av å være de som betaler mest inn til forsvarsalliansen NATO, har vært det store og altoverskyggende temaet for denne ukens NATO-toppmøte, hvor både Trump og May har deltatt.

Storbritannia, som er et av de få landene som faktisk oppfyller målsetningen om å bruke minst to prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar, skulle man kanskje tro slapp unna ris fra amerikanerne, men den gang ei.

I stedet for å klappe britene på ryggen for sin høye prioritering av forsvar, gjorde Trump det klart at også to prosent er altfor dårlig.

– Det skal betydelig høyere enn det. Jeg mener fire prosent er det rette, sa Trump før flyet hans tok av til London.

Ubekymret for protester

VG var tilstede da Trump før avreise til Storbritannia ble spurt om de planlagte anti-Trump demonstrasjonene opprørte presidenten . Ikke i det hele tatt, forsikret han.

– Jeg tror britene liker meg godt, sa Trump til pressen.