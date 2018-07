SKUTT: Anti-regjeringsdemonstranter hjelper en såret demonstrant i «blomstermarsjen» i hovedstaden Managua i går. Minst seks mennesker ble skutt og skadet, ifølge AFPs reporter på stedet. Foto: MARVIN RECINOS / AFP

To drept i nye demonstrasjoner i Nicaragua

NTB

Publisert: 01.07.18 09:35

UTENRIKS 2018-07-01T07:35:03Z

Minst to demonstranter er drept og elleve andre er såret i nye demonstrasjoner mot president Daniel Ortega i Nicaragua, opplyser menneskerettsgruppe.

Tusenvis av mennesker deltok lørdag i det som ble omtalt som blomster-marsjer over hele Nicaragua , for å markere sin misnøye med president Daniel Ortega og minnes de over 220 som er drept i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker de siste to månedene.

En 23 år gammel gateselger ble skutt i hodet og drept da noen av demonstrantene forlot den opprinnelige ruta for lørdagens marsj i hovedstaden Managua.

– Jeg hadde aldri trodd at sønnen min ville bli drept av dem jeg kjempet så hardt mot, sier faren Luis Ortiz, som kjempet sammen med Ortega og sandinistgeriljaen mot daværende diktator Anastasio Somoza på 1970-tallet.

– Jeg er fortsatt sandinist, men jeg støtter ikke lenger Daniel, sier han, med henvisning til presidenten.

Studenter

Væpnede menn åpnet også ild mot demonstranter som hadde satt opp barrikader ved universitetet i Managua, og en student ble drept, opplyser Det nicaraguanske senteret for menneskerettigheter (CENIDH), som støttes av Norsk Folkehjelp.

– Jeg er her fordi jeg ønsker et fritt Nicaragua. Det er ille at barn som meg har mistet livet, men vi må fortsette kampen for å bli kvitt diktatoren, sier en 15 år gammel maskert student. I den ene hånd bærer han et nicaraguansk flagg, i den andre hånden en hjemmelaget granatkaster.

Også i byene Leon, Masaya og Granada ble det lørdag holdt såkalte blomster-marsjer.

Ulmet

Misnøyen med presidenten og hans kone, visepresident Rosario Murillo, har lenge ulmet i Nicaragua.

Den toppet seg da Ortega i april 2018 varslet en pensjonsreform som ville innebære 5 prosent kutt i pensjoner og høyere skatt på inntekt.

Ortega trakk senere reformene, men protestene har fortsatt og presidentparet anklages for å være autoritære. Den katolske kirken har gjort flere forsøk på å megle mellom opposisjonen og regjeringen, men har ikke lykkes med å få slutt på voldshandlingene.