NÆRKONTAKT: Det var neshorn av denne typen jenta kom seg inn i inhegningen til. Disse hvite neshornene er avbildet i Lowry Park Zoo i Tampa i Florida i 2011. Foto: Chris O'Meara / AP

2-åring til sykehus etter møte med neshorn

UTENRIKS 2019-01-02T05:10:19Z

I Florida er en 2-årig jente fraktet til sykehus etter at hun kom i nærkontakt med neshorn i en dyrepark i Melbourne.

Publisert: 02.01.19 06:10

Det var i Brevard Zoo i Florida i USA at en liten jente ble skadet tirsdag etter å ha kommet seg inn i neshorn-innhegningen, melder CNN .

Hun var på tur med familien ved en innhegning med hvite neshorn da ulykken skjedde. De var ved en del av innhegningen der de bare var adskilt fra dyrene med stålstenger, og der de kunne ha nærkontakt gjennom å klappe og kjenne på neshornene.

Ifølge markeds- og kommunikasjonssjef ved dyreparken, Andrea Hill, klarte toåringen å komme seg gjennom stålstengene og inn i innhegningen. Avstanden mellom stengene er rundt 28 centimeter.

Ifølge Hill nærmet to hunn-neshorn seg barnet, og hun skal ha blitt dunket til med snuten til det ene dyret. Jentas far, som hadde hatt tak i henne mens dette skjedde, fikk dratt henne ut og bar henne kundekontoret der familien ble fraktet videre til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent.

– Vår høyeste prioritet er gjestenes sikkerhet. Og våre tanker går til familien. Sikkerhet har alltid vært det viktigste for oss, sier dyrepark-direktør Keith Winsten.

Dyreparken opplyser at møtene med neshornene er stoppet inntil videre. De forteller at de har tilbudt disse daglig siden 2009, og at det aldri har vært rapportert inn noen uhell.

Arnold Palmer barnesykehus i Orlando kom senere tirsdag med en uttalelse der faren sier at jenta «har det bra» og at moren er behandlet og skrevet ut. Familien ba om privatlivets fred etter det de beskrev som en «utfordrende dag», iføkge CBS News .

Brevard Zoo er hjem til over 900 dyr. Fire av dem er hvite neshorn. Neshornene er ikke skadet etter uhellet.