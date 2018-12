Trump fryser statsansattes lønninger

UTENRIKS 2018-12-30T08:24:21Z

Mens mange offentlig ansatte i USA jobber uten å få lønn, vedtar USAs president Donald Trump at statsansatte ikke skal få lønnsøkning i 2019.

Fredag ettermiddag signerte USAs president et dekret som gjør at statsansatte ikke får lønnsforhøyelse i 2019. Dette skjer samtidig med at mange statsansatte arbeider uten lønn, fordi Kongressen og Det hvite hus ikke er blitt enige om en budsjettavtale.

Donald Trump varslet allerede i august at han ønsket å fryse de statsansattes lønninger i 2019. Normalt får de ansatte en lønnsøkning hvert år, etter en fastsatt formel. Formelen ville gitt en økning på 2,1 prosent i 2019. Denne økningen har Trump nå overkjørt.

Frysingen av lønningene kunne vært unngått, dersom Kongressen hadde vedtatt en lov om lønnsøkning. Senatet vedtok en lønnsøkning på 1,9 prosent, men Representantenes hus lot være å følge opp. Dermed åpnet Kongressen for at Trump kunne fryse lønningene.

Uten lønn

Rundt 420.000 statsansatte jobber nå uten å få utbetalt lønn i det hele tatt, mens 380.000 er permittert. Årsaken er at Trump krangler med Kongressen om finansiering av muren han ønsker å bygge langs grensen mot Mexico . Under valgkampen hevdet Trump at Mexico skulle betale for muren.

Trump krever fem milliarder dollar til å bygge muren, men Kongressen nekter. Siden partene ikke har kommet til enighet om et budsjett, er rundt en fjerdedel av statlige funksjoner midlertidig stengt, på grunn av manglende finansiering.

Kan vare lenge

Lønnsøkningen til statlige ansatte vil trolig komme når den nye Kongressen samles 3. januar. Da vil Demokratene få flertall i Representantenes hus, og kan vedta en lov om lønnsøkning, tilsvarende den Senatet allerede har vedtatt.

Når de som nå arbeider uten lønn vil begynne å få utbetalt penger, er derimot usikkert. Trump har varslet at den såkalte «shutdown » av statsapparatet kan vare lenge. Presidenten har advart på Twitter at han vil stenge grensen mot Mexico fullstendig, hvis han ikke får penger til å bygge muren. Grensevaktene er blant de statsansatte som nå ikke får lønn.

Vanligvis får statsansatte utbetalt lønn i etterkant av en «shutdown», men det er ingen automatikk i dette. En utbetaling i etterkant må godtas av partene som en del av budsjettet.