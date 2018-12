HAMRER LØS: Donald Trump har tilsynelatende lite til overs for Elizabeth Warren, som vil utfordre ham i 2020. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Trump om Warrens vinnersjanser: – Du må spørre psykiateren hennes

Donald Trump er ikke nådig når han blir spurt om hva han tror om Elizabeth Warrens vinnersjanser.

Demokratenes senator Elizabeth Warren (69) slo på tampen av 2018 fast at hun vil utfordre USAs sittende president Donald Trump i 2020 .

I et eksklusivt intervju med TV-kanalen Fox News blir Trump spurt om hans tanker om Warrens vinnersjanser.

– Vel, jeg vet ikke. Du må spørre psykiateren hennes, sier presidenten.

Warren er regnet for å være en av Demokratenes mest fremtredende politikere.

Hun kastet seg inn i politikken etter finanskrisen for ti år med blant annet krav om styrking av forbrukernes rettigheter.

Strid om DNA-bevis

Det ferske utspillet føyer seg inne i en rekke verbale kilevinker de to har påført hverandre. Trump har ved flere anledninger anklaget Warren for å lyve på seg indianergener for å oppå fordeler gjennom karrieren.

I juli kom han med en utfordring til henne:

– Jeg vil gi 1 million dollar til din favorittstiftelse, betalt av Trump, hvis du tar testen og den viser at du er indianer, skrev presidenten på Twitter.

Warren ble møtt med kritikk fra flere demokrater og urfolksgrupper da hun la frem DNA-bevis på at hun blant annet har nordamerikansk urfolksblod i genene.

Hun krevde at Trump skulle gi pengesummen til National Indigenous Women's Resource Center.

Presidenten ble ikke overbevist av DNA-bevisene.

– Hun gjorde en veldig dårlig jobb med å bevise av hun har indinargener, sier Trump i intervjuet med Fox News.

«Shutdown» bekymrer

På lørdag ble deler av det amerikanske statsapparatet er stengt som følge av budsjettstrid, en såkalt «shutdown».

Budsjettuenighetene munner ut i den mye omdiskuterte grensemuren mellom USA og Mexico, som sto sentralt under presidentens valgkampanje.

Trump sier i intervjuet at han avlyste planene om å tilbringe nyttårsfeiringen i sitt feriehus Mar-a-Lage på grunn av budsjettproblemene.

– Jeg var i Det hvite hus under julefeiringen og på nyttårsaften. Og du vet, jeg er her og er klar, sier han, og legger til at han ikke gir opp å få ferdigstilt muren.