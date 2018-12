– MØRKE KREFTER: Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen uttrykker medfølelse med de dreptes familier, men også sinne og avsky. Foto: FADEL SENNA / AFP

Danmarks statsminister: – Det fyller meg med vrede og avsky

UTENRIKS 2018-12-20T00:51:47Z

Lars Løkke Rasmussen omtaler drapene i Marokko som «bestialske» og «barbariske».

NTB

Erlend Fernandez Stedding

Publisert: 20.12.18 01:51

Den danske statsministeren kom natt til torsdag med en uttalelse om drapene på norske Marien Ueland (28) og danske Louisa Vestager Jespersen (24).

Han bekrefter blant annet sporet som peker på at de mistenkte drapsmennene har tilknytning til en terrororganisasjon, slik VG meldte tidligere onsdag kveld . Rasmussen uttrykker samtidig sterk medfølelse med ofrenes familier.

– Kan tyde på terrorhandling

- Livene deres ble brutalt avsluttet altfor brått. Mine tanker går til kvinnenes familier. De har mistet det mest dyrebare i sine live. Dere har min dypeste medfølelse. Vi gjør alt vi kan for å oppklare hva som har skjedd med deres kjære, sier blant annet Rasmussen.

I uttalelsen står det også at mye tyder på at drapene kan være politisk motivert og dermed en terrorhandling.

– Det fyller meg med vrede og avsky, og jeg tar på det sterkeste avstand fra disse barbariske og bestialske handlingene.

Uttalelsen kommer kort tid etter at dansk etterretning bekrefter at marokkanske myndigheter etterforsker forbindelser til ekstremistgruppen IS.

– Dette viser at det stadig er mørke krefter som med vold vil kjempe mot oss og måten vi lever på. Det gjør meg sint, men også enda mer innstilt på at vi aldri må gi opp og gi etter for dem, sier Lars Løkke Rasmussen.

Han legger til at den danske regjeringen følger saken i Marokko tett.

Dansk sikkerhetspoliti: Drapene kan knyttes til IS

Det danske politiets sikkerhetstjeneste PET sa tidligere onsdag kveld at drapene kan relateres til terrorgruppa IS.

En video som knyttes til dobbeltdrapet i Marokko, undersøkes nå av politiet i Danmark, Norge og Marokko.

PET sier i en uttalelse onsdag kveld at de kan bekrefte at det sirkulerer en video som angivelig viser drapet på en av de to kvinnene.

– Marokkanske myndigheter har opplyst at saken etterforskes som terror. Videoen og den foreløpige etterforskningen peker ifølge marokkanske myndigheter i retning av at drapene muligens kan relateres til terrororganisasjonen IS, heter det i uttalelsen.

Statlig marokkansk fjernsyn har tidligere meldt at myndighetene nå behandler drapene som en terrorhandling. Påtalemyndigheten i landet sier den ene pågrepne har forbindelser til en terrorgruppe, ifølge nyhetsbyrået AP.