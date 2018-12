GIKK UNNA: Det første nummeret av satiremagasinet Charlie Hebdo etter terroren i 2015 ble på jernbanestasjonen Gare du Nord utsolgt på fem minutter. Foto: Helge Mikalsen

Antatt Charlie Hebdo-bakmann arrestert

UTENRIKS 2018-12-20T22:57:43Z

En av verdens mest ettersøkte terrorister er pågrepet i Djibouti, snart tre år etter terrorangrepet på avisen Charlie Hebdo.

Peter Chérif, som angivelig var en av bakmennene i Charlie Hebdo -angrepet i 2015, er pågrepet av fransk politi i Djibouti, skriver Le Figaro .

Fakta om angrepet på Charlie Hebdo 7. januar 2015 ble tolv personer, inkludert sjefredaktør Stéphane Charbonnier, flere tegnere og to politifolk, drept i et terrorangrep mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdos redaksjonslokaler i Paris.

Brødrene Chérif (32) og Said Kouachi (34) sto bak angrepet.

Til sammen fem mennesker ble de neste dagene drept i Paris av en annen islamistisk ekstremist som hevdet at han samarbeidet med Kouachi-brødrene. Fire av disse ble drept i en jødisk matbutikk i Paris 9. januar.

Charlie Hebdo, som første gang kom ut i 1970, er kjent for grovkornet harselering med politiske og religiøse ledere.

I 2011 ble bladets redaksjonslokaler brannbombet etter at magasinet kom ut med en karikaturtegning av profeten Muhammed på førstesiden. Tross dette fortsatte bladet å trykke tegninger av profeten Muhammed. Kilde: NTB

Chérif har vært etterlyst siden 2011, og er også kjent under pseudonymet Abu Hamza.

I 2013 ble sjefredaktør Stéphane Charbonnier inkludert i al-Qaidas liste over personer som er «ønsket død eller levende for å ha forbrutt seg mot islam», skrev The Telegraph i 2015. Charbonnier levde under politibeskyttelse.

– Muhammed er ikke hellig for meg. Jeg klandrer ikke muslimer for at de ikke ler av tegningene våre. Jeg forholder meg til fransk lov. Jeg forholder meg ikke til Koranens lover, sa den franske redaktøren og tegneren i 2012.

Bare en måned før angrepet hadde bladet vært på randen av nedleggelse på grunn av dårlig salg. Terrorangrepet gjorde satirikerne kjent over hele verden, og emneknaggen #JeSuisCharlie – jeg er Charlie – spredte seg viralt på sosiale medier.

I 2016 omtalte VG satiremagasinet ett år etter terroren. Charlie Hebdo-redaksjonen hadde hatt et håp om at flere ville gi seg i kast med denne typen religiøs satire. Men det hadde ikke skjedd, ifølge bladets økonomisjef Eric Portheault.

– Vi føler oss fryktelig alene, sa han til nyhetsbyrået AFP.

– Ingen vil kjempe sammen med oss siden det er farlig. Du kan dø av det.