UNG OG LOVENDE: Russlands president, Vladimir Putin, var KGB-agent i sin ungdom. Han fikk også Stasi-legitimasjon, noe som var vanlig siden de sovjetiske og østtyske hemmelige tjenestene samarbeidet. Foto: BSTU

Her er Putins Stasi-legitimasjon

UTENRIKS 2018-12-13T16:09:57Z

Et uventet ansikt møtte de ansatte i Stasi-arkivet i Dresden.

Publisert: 13.12.18 17:09 Oppdatert: 13.12.18 18:44

27 år etter at murens fall, skulle man tro de fleste østtyske hemmeligheter var avslørt. Derfor var det en stor overraskelse da Russlands president Vladimir Putins fjes dukket opp i Stasi-arkivene. Dette skriver den tyske avisen Bild .

Putin tjente 15 år i den hemmelige tjenesten KGB, seks av dem i Dresden i Øst-Tyskland. Legitimasjonen er utstedt 12. desember 1985, da Putin var 33 år.

– Dette er ikke bevis på at han jobbet for Stasi, sier Douglas Selvage ved Stasi-arkivet til The New York Times.

Han mener derimot at det er bevis for at Putin og andre KGB-agenter hadde tilgang til Stasis hovedkvarter i Dresden.

– Minisensasjon

– Det er virkelig en minisensasjon, sier Konrad Felber ved Stasi-arkivet til The Telegraph .

– Det betyr at han ikke trengte å fortelle noen at han jobbet for KGB.

Hemmelighetene og ryktene rundt Putins tid som KGB-agent er mange, men en kjent historie er at han skal ha forhindret demonstranter å bryte seg inn i KGB-kontorene i Dresden under Øst-Tysklands fall i 1989. Ifølge selvbiografien «Første person», som kom ut i 2000, skriver Putin han holdt en pistol i hånden, mens han holdt demonstrantene tilbake.

Putin snakker nesten flytende tysk, ifølge The Telegraph .

Brant dokumenter

KGB-kontoret i Dresden lå rett over gaten fra det lokale Stasi-kontoret, så Putin hadde ikke lang vei, om han ville ha tilgang på arkivene til den østtyske etterretningsorganisasjonen.

I «Første person» beskriver Putin reaksjonen i KGB-kontoret etter at Berlin-muren falt. De brente dokumenter i en ovn inne hos KGB. Ifølge Putin brant de så mange dokumenter at ovnen sprakk av varmen.

Da Putin ringte det russiske militæret for å be om assistanse, fikk han svaret: «Vi kan ikke gjøre noe uten ordre fra Moskva. Moskva er taus.»

Dette skal ha preget Putin gjennom hele hans politiske karriere.