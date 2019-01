MUREN: USAs president Donald Trump har gjort det til en av sine fanesaker å bygge den omdiskuterte muren mot Mexico. Her foran en prototype av den tenkte muren i California i mars 2018. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Trump varsler TV-sendt tale - kan erklære nasjonal krise om han ikke får det som han vil

UTENRIKS 2019-01-08T04:52:53Z

Tirsdag har president Donald Trump bedt landets største TV-kanaler om å rydde plass, slik at han kan tale til nasjonen om behovet for Mexico-muren. Det rettes stor spenning til hvorvidt presidenten vil erklære nasjonal krise eller ei.

Mandag annonserte presidenten at han vil adressere USAs innbyggere gjennom en TV-sendt tale fra Det ovale kontor i Washington D.C .

Ifølge The New York Times er det foreløpig kun CNN som har sagt ja til å kringkaste talen midt i beste sendetid. Talen vil bli sendt klokken 03.00 norsk tid natt til onsdag.

På TV-skjermen skal Trump diskutere det han omtaler som en krise ved den sørlige grensen til Mexico .

Presidenten skal også reise til grensen førstkommende torsdag, der han ifølge pressetalskvinne Sarah Sanders skal møte dem som er ved frontlinjen av det hun omtaler som «en krise for nasjonal sikkerhet og humanitære forhold».

Den mye omstridte muren mot Mexico har blitt en aldri så liten hodepine for presidenten. I over to uker har statsapparatet vært stengt på grunn av budsjettkrangel om Trumps krav til at 5 milliarder dollar, tilsvarende 145 milliarder norske kroner, skal settes av til å bygge muren langs USAs 3145 kilometer lange grense i sør.

Demokratene, ledet an av Representantenes hus' nyvalgte leder Nancy Pelosi, nekter å finansiere grensemuren.

Kan erklære krisesituasjon

Trump har sagt at han kan erklære en krisesituasjon for å få bygget muren om han vil.

– Vi kan erklære krisesituasjon på grunn av sikkerheten. Jeg har ikke gjort det. Jeg kan gjøre det, vi kan erklære en krisesituasjon og bygge den veldig fort, sa han forrige uke, ifølge CNN og flere andre medier.

Det er imidlertid uvisst om det vil gjøre at han får midlene han trenger til muren.

Likevel tillater National Emergencies Act, som ble vedtatt av Kongressen i 1976, at en sittende president erklærer krisetilstand etter eget skjønn. Definisjonen av «krise» er ikke spesifisert i loven.

Hvis Trump erklærer nasjonal krise gir det ham også tilgang til en rekke lover og spesielle fond han vanligvis ikke hadde hatt tilgang til, skriver Washington Post .

Må ta ibruk militære styrker

Trump kan dog ikke gjøre akkurat slik han vil, selv om han erklærer krisetilstand.

Det frigis ingen umiddelbare midler til presidenten under en nasjonal krise, men juridiske eksperter har pekt på én mulig løsning som kan hjelpe Trump å sno seg rundt Demokratene:

Han kan omdirigere midler fra militære prosjekter for å bygge muren.

Ifølge Elizabeth Goitein, visedirektør for Brennan-senterets frihet- og nasjonale sikkerhetsprogram, må likevel alle militære byggeprosjekter være spesielt autorisert av Kongressen, som også må ha satt av penger spesifikt til prosjektet, skriver avisen.

Haken ved denne løsningen for Trump er at han må ta ibruk militære styrker under en eventuelle nasjonal krise, påpeker Goitein.

Om Trump skal be militæret frigjøre midler fra egne prosjekter til å bygge muren, må dette også godkjennes av Pentagon.

Dermed kan prosessen bli mer tidkrevende enn Trump tidligere har gitt uttrykk for at den vil bli. Fredag i forrige uke uttalte han blant annet at han kunne «bygge muren svært fort» ved å erklære en krise.

– Ikke ubegrenset med penger

Denne løsningen vil derimot stå og falle på en lite kjent paragraf i lovverket som omtaler militæret - § 2808. Paragrafen gir forsvarsministeren myndighet til å gjennomføre militære byggeprosjekter som «ikke ellers er bemyndiget ved lov», for å støtte amerikanske tropper som er utplassert under en nasjonal nødssituasjon som krever bruk av væpnede styrker, skriver Washington Post .

Loven legger begrensninger på utgifter i slike tilfeller. Pentagon kan kun hente ut penger fra prosjekter som er godkjent av Kongressen, men som fortsatt ikke er igangsatt. Ifølge et Kongressmedlem finnes det fortsatt 10 milliarder dollar i slike uobligerte midler i det nåværende forsvarsbudsjettet, skriver avisen.

– Det er ikke ubegrenset med penger, og skal de brukes til et byggeprosjekt må konstruksjonen være til et militært formål, sier Steve Vladeck, professor ved University of Texas Law School til Washington Post.

Hvorvidt muren mot Mexico regnes som et byggeprosjekt som er nødvendig for å støtte væpnede styrker i en nødssituasjon, er uklart.

Forbeholdt spesielle hendelser

Det er rettet stor spenning til hva det er Trump vil snakke om sin TV-sendte tale tirsdag kveld.

De fire store kringkastingsnettverkene ABC, CBS, FOX og NBC bekrefter å ha fått forespørselen om å rydde plass til talen, men de har ikke avgjort om de skal gi ham tiden. Å rydde plass i beste sendetid vil koste kanalene flere millioner doller i tapte reklameinntekter.

Slike forespørsler fra Det hvite hus har tradisjonelt blitt forbeholdt spesielle hendelser, som for eksempel da Osama bin Laden ble drept, og kringkasterne har ofte godkjent forespørslene.