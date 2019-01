SKRED: Ansatte ved Hotel Säntis i Schwägalp hadde nok å stri med fredag, etter at et snøskred raste innover bygningen torsdag ettermiddag. Foto: Gian Ehrenzeller / TT NYHETSBYRÅN

Snøvær herjer i Europa: Norsk gjeng innesperret i alpeby

UTENRIKS 2019-01-15T18:04:32Z

Et voldsomt snøkaos har rammet deler av Europa. Norske Einar Aikio forteller om ekstreme snømengder.

Publisert: 15.01.19 19:04

Minst 24 personer har omkommet som følger av snøværet som herjer i Europa , og risikoen for snøskred er oppjustert på mange av de populære skistedene i Alpene.

Det ekstreme snøværet har ski-gjengen på fire fra Stavanger også fått kjenne på, forteller Einar Aikio til VG.

Nordmennene var på vei til Saalbach i Østerrike til München i Tyskland da veiene ble stengt, noe som gjorde at de ble nødt til å innkvartere seg i den lille alpebyen Lofer, som ligger rundt en time fra Mozart-byen Salzburg i Østerrike.

– Det har vært ekstreme snømengder dagene vi har vært her. Flere av veiene vi nettopp hadde kjørt på, ble stengt like etterpå. Vi var sånn sett heldige med at vi klarte å innkvartere oss her i Lofer. Det var ikke noe særlig å kjøre i det været, på ukjente veier i mørket, sier Aikio.

Ifølge den lokale avisen Salzburg Nachrichten, er 11 byer isolert i den forstand at bilveiene inn og ut av de forskjellige byene her stengt. Det gjelder byene Unken, Lofer, St. Martin, Weissbach, Obertauern Tweng, Grossarl, Hüttschlag, Viehhofen, Saalbach-Hinterglemm og Rauris, som alle ligge i delstaten Salzburg i Østerrike.

Avisen anslår at 41.000 mennesker er rammet i tillegg til turistene som måtte befinne seg i området.

– Lokale myndigheter har ingen formening om når veien kan åpnes igjen, så vi aner ikke når vi får kommet oss hjem. Vi har vært i området flere ganger før, og jeg kan ikke huske at det noen gang har vært slikt snøkaos, forteller Aikio.

Guttegjengen reiste nedover på ferie på onsdag og hadde planer om å dra hjem fra München mandag kveld. De har nå vært innesperret i Lofer siden søndag.

– Det går etter forholdene greit, men vi skulle gjerne ha kommet oss hjem og på jobb. Men vi kan ikke gjøre annet enn å smøre oss med tålmodighet, sier han.

Snøskred

Det er ikke bare Østerrike som har blitt rammet av ekstremvær. På fredag måtte ansatte på Hotel Säntis nordøst i Sveits bruke dagen på å måke ut store mengder snø fra hotellet, etter at et 300-meter bredt snøskred raste innover hotellet og knuste vinduene i bygningen torsdag ettermiddag.

Også i Tyskland har snøen satt sitt preg på landet, der blant annet tre distrikter i Bayern erklærte krisetilstand fredag.