HANDLINGSRETTET: Trump nekter å høre på dem som mener at en mur mot Mexico er en dårlig idé. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Ekspert etter forlengelsen av shutdown i USA: – Det politiske systemet er truet

UTENRIKS 2019-01-06T17:39:54Z

Nedstengningen av det amerikanske statsapparatet får norsk ekspert til å frykte for stabiliteten i USA på sikt: Økt risiko for politisk vold og kriminalisering av politisk uenighet, med krav om riksrett og fengsling av motstandere.

Lørdagens forhandlinger ble avsluttet uten større bevegelser mellom partene. Dermed fortsetter en av de lengste «shutdown-ene» i USAs historie .

Konflikten handler i stor grad om de 5,6 milliarder dollarene som president Donald Trump krever å få inn i statsbudsjettet for å kunne bygge en grensemur mot Mexico.

USA -ekspert Hilmar Mjelde, som jobber ved Universitetet i Bergen, mener konsekvensene eskalerer.

– Dette signaliserer at USAs politiske system er truet på sikt. Det er et system som separerer makt mellom mange aktører, og forutsetter at de samarbeider om at ting skal bli gjort. Men samarbeidsviljen har brutt sammen grunnet politisk polarisering, mener Mjelde.

– Partene snakker i apokalyptiske vendinger om hva som skjer om motparten vinner. Jeg frykter for den politiske stabiliteten i USA på sikt. Spesielt grunnet de nesten 400 millioner våpen som er i hendene på vanlige folk, fortsetter han og utdyper:

– Konkret kan det bety at store samfunnsproblemer forblir uløste, og for sterk og tvilsom bruk av presidentmakt, og i verste fall politisk vold. Det kan bli en kriminalisering av politisk uenighet, med krav om riksrett og fengsling av politiske motstandere.

Frykter for flyplassikkerhet

Siden 22. desember har amerikansk politikk vært låst i en såkalt «shutdown» . Det betyr at deler av statsapparatet holdes stengt, og den fastlåste budsjettkrangelen mellom Republikanerne og Demokratene gjør at rundt en fjerdedel av regjeringen mangler penger .

Rundt 800.000 statlige ansatte rundt om i landet må enten bli hjemme uten lønn, eller bli tvunget til å jobbe uten betaling, skriver Time .

– Situasjonen virker fastlåst, sier Svein Melby, USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

– For dem som ikke har andre inntekter, er det blitt en vanskelig situasjon. Jeg har dessuten hørt at det går ut over bemanningen på amerikanske flyplasser når det gjelder sikkerhetskontroll. Da begynner konsekvensene å bli alvorlige.

Hilmar Mjelde frykter også at de permitterte statsansatte kan få problemer med å betale husleie. I tillegg kan de som mottar offentlig pengestøtte til mat, miste den i februar. Og det vil bli store forsinkelser i offentlig saksbehandling.

Uforsonlige fronter

Donald Trump har så langt vært lite villig til å fire på kravene om å få bygget sin omtalte grensemur.

– Alle vil ha en grensemur, bortsett fra dopdealere, menneskesmuglere og kriminelle, tvitret presidenten lørdag morgen.

Fredag sa Trump at han var beredt til å la deler av regjeringen holde stengt i «måneder eller år», hvis det må til. Senere modererte han uttalelsene sine, men ga likevel uttrykk for å «gjøre hva som helst» for å få planen gjennom, skriver USA Today .

Demokratene, og flere republikanere i Kongressen, er klare at de ikke vil gå med på Trumps mur-krav.

– Vi kommer ikke til å bygge en mur. En mur har ingenting å gjøre med politikk. Det er en immortalitet mellom land. Det er en gammel måte å tenke på, fortalte lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, til reportere sent torsdag kveld .

USA-ekspert Hilmar Mjelde mener partene har murt seg inn i hvert sitt hjørne.

– På det TV-sendte møtet før jul klasket Trump seg på brystet med å si at han tok gladelig skylden for dette, for det var muren verdt. Mens Nancy Peolsi måtte innta en like uforsonlig holdning for å blidgjøre ytre venstre i sitt parti, ellers ble hun kanskje ikke valgt til leder, sier Mjelde.

Forhandlingene fortsetter

Han nevner flere momenter som lover dårlig for et kompromiss:

– For Trump er dette blitt hans versjon av Bush seniors «No new taxes»-løfte og Obamas «You can keep your doctor». For Pelosi er muren derimot umoralsk, sier han.

– Paradoksalt nok kan eneste vei ut være en stor reformpakke, der Trump får penger til muren og Demokratene får oppholdstillatelse for barna til illegale innvandrere, de såkalte DACA-barna, mener Mjelde:

– Trump er fleksibel av natur, fordi han ikke er en ideolog. Jeg er mer skeptisk til om Demokratene går med på det. For dem er nemlig muren blitt et symbol på Trump og alt som er feil ved ham.

Mens presidenten krever over fem milliarder dollar til grensemuren, stemte Demokratene gjennom et symbolsk budsjettvedtak fredag som setter av en mindre sum. De vil bruke 1,3 milliarder dollar til det de kaller «grensegjerder» og 300 millioner dollar til å styrke grensesikkerheten gjennom andre tiltak, ifølge Reuters.

Møtet mellom demokratiske representanter fra Kongressen og president Donald Trumps administrasjon skal etter planen fortsette søndag.