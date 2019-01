GIR BRITENE HÅP: Frankrikes Europa-minister Minister Nathalie Loiseau sier det er mulig å utsette Storbritannias brexit-dato. Foto: AFP

Europa-minister: Kan bli Brexit-utsettelse

UTENRIKS 2019-01-16T08:57:32Z

EU-forhandler sier risikoen for en hard brexit aldri har vært større enn nå og Frankrikes Europa-minister sier at deadline kan utsettes, i følge AFP.

Publisert: 16.01.19 09:57 Oppdatert: 16.01.19 10:10

EU -forhandler Michel Barnier uttalte onsdag morgen at Det britiske parlamentets avgjørelse om å avvise statsminister Theresa Mays forslag til Brexit-avtale med EU er øker faren sterkt for at Storbritannia vil stupe ut av EU uten en avtale.

– Vi er bare ti uker unna den 31. mars og nå er risikoen for at det ikke blir noen avtale har aldri vært så høy, sa Barnier i et møte i Europa-parlamentet i Strasbourg idag, i følge nyhetsbyrået AFP.

Deadline kan bli utsatt

– Den europeiske union kan utsette den truende 29. mars-datoen dersom London skulle komme med et slikt ønske, sier Frankrikes Europa-minister Minister Nathalie Loiseau til Inter Radio i dag.

Både juridisk og teknisk er det mulig, mener Loiseau.

– Britene må i såfall be om en utsettelse og deretter må alle de 27 medlemslandene være enstemmige og si: «OK, dere valgte 29. mars som deadline. OK, vi går med på å utsette den», sier hun til Radio Inter, i følge AFP.