DREPT? Fire år gamle Kevin ble funnet død i 1998. Politiet mente lenge han hadde blitt drept av kameratene. Foto: PRIVAT

Kevin-drapet: Nytt funn etter 20 år

Publisert: 07.02.18 08:53

UTENRIKS 2018-02-07T07:53:01Z

Politiet har gjort et nytt funn i etterforskningen av drapet på Kevin Hjalmarsson i 1998. Nå er håpet av DNA-analyser av fireåringens klær skal kunne kaste nytt lys over saken.

Det skriver den svenske allmennkringkasteren SVT .

Klærne ble funnet i en eske der det som lå ved siden av fireåringens døde kropp en gang ble lagt. De er nå sendt til DNA-analyse og håpet er at eventuelle treff kan avsløre hvem Kevin var sammen med den dagen han ble drept. Svaret på analysen har latt vente på seg og politiet har derfor utsatt sin presentasjon av arbeidet som er gjort.

– Det er klart at det fantes svakheter i den gamle politietterforskningen. Vi vil ha en rettssikker etterforskning, sier etterforskningsleder Tomas Johansson til TV-kanalen.

Gjenopptatt etter TV-dokumentar

Påtalemyndigheten i Karlstad besluttet i mai i fjor å gjenoppta etterforskningen av det 19 år gamle drapet på fire år gamle Kevin Hjalmarsson. Det skjedde etter at den svenske gravejournalisten Dan Josefssons dokumentarserie «Saken Kevin» ble vist på TV.

I serien, som også har vært vist på NRK, møter vi brødreparet Robin Dahlén og Christian Karlsson. De ble utpekt til Kevins drapsmenn til tross for at de bare var fire og syv år gamle. Etter til sammen 30 timelange avhør erkjente de to små guttene drapet, men i ettertid har politiets fremgangsmåte og avhørsmetodikk blitt kraftig kritisert.

Da brødrene ble avhørt på nytt i november i fjor fortalte de til VG at de nå håper å endelig kunne bli sjekket ut av saken . Undere avhørene fikk begge brødrene vite at de på papiret fremdeles har status som mistenkte.

– De er utpekt. Man kaller det for «brødresporet», men vi har flere spor å følge opp, sier etterforskningsleder Johansson.

Undersøker andre mulige scenarioer

Etterforskningsgruppen har tidligere uttalt at de jobber med flere ulike scenarioer rundt hva som kan ha skjedd da Kevin døde for 19 år siden.

– Vi ser på andre gjerningspersoner, om det kan ha vært en ulykke, vi ser på andre som kan ha vært innblandet, selv om det kanskje ikke var et lovbrudd. Kanskje kan andre lovbrudd som ikke er drap også være relevante, sa tidligere etterforskningsleder Niclas Wargren i august.

Etter at Kevin ble funnet død i 1998 uttalte politiet at han hadde blitt slått i hjel av sine kamerater etter en krangel om noen leker .