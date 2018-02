SPION-TOPP: Ola Kaldager var tidligere sjef for gruppen E14, en topphemmelig del av norsk etterretningstjeneste. Foto: Janne Møller-Hansen

Tidligere spionsjef om Berg: Kan ha blitt brukt i norsk operasjon

Publisert: 08.02.18 18:19

Den tidligere spionsjefen Ola Kaldager utelukker ikke at Frode Berg har blitt benyttet i en norsk etterretningsoperasjon i Russland.

Ola Kaldager var i ti år leder for den topphemmelige etterretningsgruppen E14 . Den pensjonerte spionsjefen har tidligere uttalt til NRK at han hellet mot at russerne har lokket Frode Berg i felle. Nå er han ikke like sikker. Han mener VGs opplysninger om den russiske etterforskningen viser at russerne mener de sitter med gode beviser for at Berg har vært del av en norsk etterretningsoperasjon.

Frode Bergs advokater har ikke avvist at nordmannen kan ha blitt brukt i en slik operasjon, men fastholder at deres klient i så fall var involvert uten å være kjent med det.

– Jeg føler meg forferdelig misbrukt. Dette føles uvirkelig. Jeg er beskyldt for noe jeg ikke har gjort, sa Frode Berg til VG i Moskva i forrige uke.

VG kunne tirsdag fortelle at den spionsiktede nordmannen anklages for å ha betalt en navngitt russisk statsborger som fungerte som agent for den norske etterretningstjenesten. Ifølge russiske myndigheter skal den pensjonerte, norske grenseinspektøren ha betalt en russisk statsborger 3000 Euro for opplysninger han skal ha skaffet om den russiske nordflåten, på oppdrag fra norsk etterretningstjeneste.

– Slik dette har utviklet seg, har jeg fått mindre tro på at dette er en russisk provokasjon. Dersom russerne hadde satt opp en slik felle ville jeg trodd at de hadde vært mer forsiktige med å bidra til at saken fikk så stor oppmerksomhet. Samtidig er det påfallende stille rundt saken fra norske myndigheter. Hvis mennene som ga Berg pengene, og ba han overlevere dem i Russland , var tilknyttet russisk etterretning så virker det rart at det er så stille. Det kan tyde på at den norske etterretningstjenesten er involvert, sier Kaldager.

– Hvis dette hadde vært russiske agenter, så ville de selvsagt blitt pågrepet. Hvis det er slik at de ikke er det, så kan det bety at noen ikke har vært flinke nok, sier han.

Gruppen Kaldager ledet drev dekkoperasjoner i noen av verdens farligste konfliktområder, og var en del av den norske etterretningstjenesten inntil den ble oppløst i 2005. Kaldager understreker at han kun kjenner Berg-saken fra medieomtalen, og uttaler seg generelt, på bakgrunn av sin lange erfaring fra etterretningstjenesten.

– Hva sier pengebeløpet deg?

– I utgangspunktet er det jo snakk om småpenger, men 3000 Euro er en del penger i Russland. I tillegg vet jo ikke hvor mange ganger det eventuelt er betalt penger på denne måten, påpeker han.

Kaldager er imidlertid ikke imponert over hendelsesforløpet, slik det er beskrevet.

– Hvis dette er en norsk etterretningsoperasjon, så er det noe av det mest amatørmessige og talentløse jeg har sett, sier han.

VG er kjent med at russiske myndigheter mener at Berg skal ha formidlet informasjon om hvor de hemmelige opplysningene om russernes marineaktivitet i nordområdene skulle sendes. Etter det VG kjenner til mener etterforskerne at opplysningene er sendt med post fra Moskva til adresser som disponeres av norsk etterretningstjeneste.

Også Frode Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, har gått langt i å antyde at Berg kan ha blitt lurt av norsk etterretning.

– Det er ikke umulig at Berg har blitt innblandet i norske, eller andre lands, etterretningstjenesters handlinger. Men det er ikke rett at Berg skal holdes ansvarlig for noe han ikke visste han han var trukket inn i. Berg fastholder at anklagene mot han er falske, sa Novikov til VG i forbindelse med fengslingsmøtet i Moskva i forrige uke.

Også Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, deler Kaldagers betraktninger.

– Jeg er enig med han i at det er flere ting som peker i retning av at dette har vært en norsk operasjon, blant annet at russerne har gått så høyt på banen. Bare det at en stor mengde opplysninger raskt kom ut i russisk presse tyder på at deres etterforskning har pågått en god stund, sier han.

Etterretningstjenesten har til nå nektet å kommentere Berg-saken offentlig, og viser til at dette er en konsulærsak som ligger hos Utenriksdepartementet.