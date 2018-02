BARNEHJEM: Syriske flyktningbarn leker på et barnehjem i grensebyen Kilis. De kom hit sammen med moren sin etter at faren ble drept i krigen. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Tyrkia: Her bor 600 barn uten pappa

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 14.02.18 02:08

KILIS (VG) Syria-krigen har gjort barna fedreløse og kvinnene til alenemødre.

– Jeg husker pappa godt. Han var høy, hadde bart og krøllete hår. Han var snill mot meg og elsket meg. Jeg savner ham, sier 13 år gamle Lejali.

For tre år siden flyktet moren Umruba (37) med sine fem døtre fra Aleppo i Syria til grensebyen Kilis i Tyrkia . Hun så ingen annen utvei etter at ektemannen var blitt drept i et rakettangrep mot grønnsaksmarkedet der han jobbet.

– Det var veldig vanskelig å oppdra fem barn alene, sier Umruba.

Fakta Syria-krigen Krigen i Syria er inne i sitt syende år. Konflikten startet i mars 2011 med fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad, og utviklet seg til full borgerkrig i 2012.

Siden er det blitt en internasjonal krig: Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah, mens ulike opprørsgrupper får støtte fra andre arabiske land og Vesten. En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet og i stor grad nedkjempet IS.

Over 340.000 mennesker har mistet livet, ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Fem millioner syrere har flyktet til andre land, mens over seks millioner er på flukt inne i Syria, viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Bare i Tyrkia bor det 3,2 millioner syriske flyktninger. (NTB)

600 fedreløse barn

Tyrkia tok imot 3,2 millioner syriske flyktninger før landet stengte grensene.

På barnehjemmet i Kilis bor 600 barn med sine mødre. Alle har de til felles at de har mistet pappaen sin i krigen.

Senteret ble opprettet av den tyske organisasjonen Spendahilfe, som hjelper flyktninger i Syria og Tyrkia, og er godkjent av tyrkiske myndigheter. Barna og mødrene får husly, mat og tilbud om tyrkisktimer og en rekke andre aktiviteter, forteller bestyreren Mahmoud Dahi.

Kvinnesamhold

I Syria, som i de andre landene i regionen, tilsier tradisjonen at mannen er familiens overhode og forsørger. Kvinnene VG møter har ikke utdanning eller jobberfaring. De er helt avhengige av andres hjelp for å få endene til å møtes.

Enkene etter krigen er fått et eget kvinnesamhold.

– Siden vi er i samme situasjon, forstår vi hverandre, sier Umruba.

Mannen ble drept

Hasna (30) flyktet fra Aleppo til Tyrkia med sine to sønner for halvannet år siden. Ektemannen var blitt drept i kamper for den væpnede opposisjonsgruppen Free Syrian Army (FSA).

– Det er tøft å være alenemor. Han betydde alt for oss, sier Hasna til VG.

Vil ikke finne ny mann

Hasna sier hun er takknemlig for tilbudet i Kilis, men at hun håper på å kunne finne seg et eget hjem og en jobb på sikt. Tilbake til Aleppo skal familien ikke: Der har de mistet mannen og huset.

VG spør om det noen gang vil være aktuelt å gifte seg igjen. Hasna svarer at det tror hun ikke. Hun tviler på at en ny mann vil ta seg bryet å hjelpe henne med å oppdra de to guttene hun allerede har, sier hun.