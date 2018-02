I SJOKK: Kimberly og James Snead forteller om hvordan det var å ha Nikolas Cruz (19) boende hos seg. Foto: Susan Stocker / TT / NTB scanpix

Familie tok inn Florida-skytteren: – Vi hadde dette monsteret under vårt tak

Publisert: 19.02.18 03:19 Oppdatert: 19.02.18 03:35

UTENRIKS 2018-02-19T02:35:35Z

Ekteparet forteller at de ville hjelpe Nikolas Cruz (19), som nylig hadde mistet adoptivmoren. Tre måneder senere åpnet han ild på skolen hvor deres egen sønn var elev.

– Vi hadde dette monsteret under vårt tak, og vi visste det ikke. Vi så aldri denne siden av ham, sier Kimberly Snead til The Sun-Sentinel .

Intervjuet er det første familien har gitt etter at 19 år gamle Nikolas Cruz forrige uke utløste brannalarmen og åpnet ild ved sin tidligere videregående skole i Parkland . Til sammen 17 personer ble drept i det som er den dødeligste skoleskytingen i USA siden Sandy Hook-massakren i 2012.

Han hadde da bodd hos familien siden november i fjor. Han kjente ekteparets sønn, og familien bestemte seg for å hjelpe. De er klare på at de ikke hadde noen anelse om 19-åringens planer.

– Det alle tilsynelatende visste, visste ikke vi. Så enkelt er det, forteller James Snead.

Han viser med det til rekken av tidligere klassekamerater som blant annet har beskrevet 19-åringen som «våpengal og utstøtt ». Noen har til og med sagt at de ikke er overrasket over at han sto bak massakren.

Ifølge CNN har 19-åringen i en lukket gruppe på Instagram også uttrykt rasistiske holdninger og fortalt om drapstanker. Han skal blant annet ha skrevet at han «hater jøder og immigranter», og tatt til orde for «å skyte homofile i bakhodet».

FBI bekreftet også før helgen at de i januar fikk et konkret tips om 19-åringen, men at dette aldri ble fulgt opp . Dette har de blant annet fått pepper for av USAs president Donald Trump, som på sin side antydet at skolemassakren kunne vært avverget dersom FBI var mindre opptatt av Russland-etterforskningen .

Flere overlevende har tatt til orde for strengere våpenlover – se noen av de lidenskapelige appellene her:

Snead-ekteparet beskriver 19-åringen som umoden og deprimert, men sier de trodde det skyldtes morens dødsfall. De sier samtidig at han var en hyggelig gutt – og at det virket som om han ble i bedre humør etter hvert som tiden gikk.

– Denne familien gjorde det de trodde var riktig, nemlig å ta inn en trøblete gutt og forsøke å hjelpe, har deres advokat Jim Lewis tidligere fortalt til CNN .

Til The Sun-Sentinel forteller ekteparet at de innførte en rekke regler da 19-åringen flyttet inn. Han måtte blant annet kjøpe seg et eget våpenskap, og spørre om tillatelse for å hente ut våpen.

Ekteparet trodde de hadde den eneste nøkkelen, men forteller at de i ettertid har forstått at 19-åringen selv beholdt en nøkkel som han brukte til å hente ut den halvautomatiske riflen av typen AR-15 i forkant av skolemassakren. Ifølge ekteparet var det ikke noe unormalt ved 19-åringen denne morgenen.

James Snead forteller at sønnen noen timer senere ringte i panikk og fortalte at noen skjøt inne på skolen, men at han selv hadde klart å flykte. På vei for å hente sønnen fikk faren en telefon fra politiet, som lurte på hvor Nikolas Cruz var.

Vitner forteller om dramatiske scener:

Først da gikk det opp for familien at den unge mannen som hadde bodd hos dem i tre måneder sto bak skolemassakren. Da ekteparet noen timer senere ventet på å bli avhørt, ble 19-åringen ledet inn på politistasjonen.

– Han ba om unnskyldning. Han virket helt borte. Det var den siste gangen vi så ham, sier Kimberly Snead.