I RETTEN: Robert Durst blir nå formelt tiltalt for drapet på bestevennen Susan Berman i 2000, tre år etter at dokumentarserien satte søkelys på saken. Foto: Jae C. Hong /AP

Robert «The Jinx» Durst tiltales for drap på Susan Berman

Torsdag besluttet en dommer at Robert Durst skal stilles for retten for drapet på hans venn Susan Berman i 2000.

Eiendomsarvingen Robert Durst (75) kjent for et stort publikum gjennom true crime-serien «The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst» på HBO i 2015.

Dagen før siste episode ble lagt ut, ble Durst arrestert, mistenkt for overlagt drap på nettopp Berman. Å avgjøre om påtalemyndigheten har nok bevis for å stille Durst for retten, har vært en langdryg affære.

Torsdag ble det klart at en dommer mener påtalemyndighetene har presentert nok bevis til å reise en tiltale mot Durst og prøve saken i retten, ifølge Reuters .

Avgjørelsen avsluttet en langvarig høring i Los Angeles. Ifølge Los Angeles Times mener aktor at Durst skjøt Berman i ryggen i hennes hjem i Benedict Canyon. De mener motivet var å hindre Berman i å fortelle det hun visste om Durst og hans medvirkning i forsvinningen av og angivelig drap på hans første kone Kathleen i 1982.















«The Jinx» følger de bisarre kriminalsakene i Dursts liv. Hans første kone forsvant, naboen Morris Black ble drept. Sistnevnte ble han tiltalt for, men ble frifunnet i november 2003.

Politiet gjenåpnet forsvinningssaken til Dursts første kone Kathleen i 2000, 18 år etter at hun forsvant. De ville snakke med Berman på grunn av hennes nære forhold til Durst, men kvinnen ble skutt i sin egen stue kun dager før hun skulle avhøres av politiet.

Durst har nektet for å være involvert i noe drap, men det har vært kontrovers rundt slutten av dokumentaren der han blir konfrontert med det som fremstår som uforklarlige bevis. Han klarer ikke å holde masken lenger og er tydelig stresset. Da intervjuet er ferdig går han på do, uvitende om at mikrofonen ennå står på, og mumler angivelig: «Hva faen var det jeg gjorde? Drepte dem alle, selvsagt.»