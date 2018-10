DØDE: Det britiske paret Anthony Green (77) og Delia Green (75) antas å ha druknet i en taxi på vei til hotellet. Foto: REX / SHUTTERSTOCK

Britisk par omkom i Mallorca-flom

UTENRIKS 2018-10-11T20:42:41Z

Minst tolv personer har mistet livet og mange er savnet etter voldsomme regnskyll på den spanske ferieøyen. Blant de omkomne er det britiske paret Anthony Green (77) og Delia Green (75).

Publisert: 11.10.18 22:42

I går meldte nyhetsbyrået DPA om et britisk par som omkom da de ble fanget i vannmassene i en taxi. Det britiske paret er identifisert som Anthony Green (77) og Delia Green (75), melder The Guardian .

Paret var på vei til hotellet deres i Cala Millor da de ble fanget av vannmassene.

Anthony Green og Delia Green antas å ha druknet inni taxien i byen Sant Llorenc, cirka seks mil øst for hovedstaden. Taxien lå fortsatt under vann da dykkere hentet opp de omkomne på onsdag.

I taxien var også taxisjåføren Juan Sillero, som skal ha blitt funnet død like i nærheten av bilen.

Ifølge vitner på stedet fikk sjåføren og det britiske paret kun få minutter på å komme seg til sikkerhet på grunn av rask vannmassene steg raskt, skriver The Guardian .

Saken fortsetter under bildet.

Familien til Green har uttalt seg om den tragiske ulykken.

– Vi er dypt sjokkerte over det plutselige dødsfallet av våre foreldre Delia og Tony Green i den tragiske hendelsen på Mallorca , sier familien.

Femåring savnet

Mange er savnet og minst tolv personer er bekreftet omkommet etter det voldsomme regnskyllet på den spanske ferieøyen. Det opplyser lokale nødetater på Twitter . Et tysk ektepar er også blant de omkomne.

En kvinne og hennes to barn på fem og åtte år ble fanget i en bil i vannmassene. Et vitne klarte å hjelpe åtteåringen i sikkerhet, men kvinnen og femåringen forsvant under vannet med bilen, skriver Diaro de Mallorca .

Kvinnen ble funnet død på onsdag, men femåringen er fortsatt ikke funnet. Politiet fortsetter søket etter barnet i morgen.

Avisen melder at den tidligere ordføreren i kommunen Artà, Rafel Gili Sastre, også er blant de omkomne. Han ble funnet død i hjemmet sitt.

Det falt 22 centimeter med regn i løpet av få timer. Vannmassene har tatt med seg biler som har revet ned flere trær. I natt vil over 150 personer lete etter savnede mennesker.

Spanias statsminister Pedro Sanchez skrev på Twitter at hans tanker og støtte går til alle som er berørt av oversvømmelsene. Kraftig regn skal også ha ført til oversvømmelser i andre deler av Spania, som Barcelona og Costa del Sol.

Utenriksdepartementet har ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere skal være blant de rammede i flommen på Mallorca, sa kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen til VG onsdag.

