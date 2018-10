BEGRAVELSE: Venner, familie og opposisjonspolitikere samlet seg til begravelsen av den døde opposisjonspolitikeren Fernando Albán denne uken. Foto: MARCO BELLO / X03707

Tror opposisjonspolitiker ble drept og kastet ut fra 10. etasje: - Vi er livredde

UTENRIKS 2018-10-10T15:14:19Z

Regimet sier det var et selvmord. Men for familiene og kollegaene til landets politiske fanger, representerer døden til Fernando Albán i politiets varetekt en ny og mørk fase i det venstreradikales regimes forfølgelse av opposisjonelle.

67 år gamle Juana Antonia Hernaíz bryter ut i gråt når VG ringer til Caracas , hovedstaden i Venezuela .

Det har gått et knapt døgn siden beskjeden kom på mandag om at hennes partikollega og nære venn gjennom mange år er død.

Regjeringen mener Albán, som fredag ble arrestert av myndighetene i kjølvannet av attentatsforsøket mot Maduro i sommer, døde av selvmord i politiets varetekt.

Men versjonene til regjeringen spriker. Innenriksminister Nestor Reverol sier Albán kastet seg ut av et vindu i et venterom i tiende etasje. Men statsadvokat Tarek Saab hevdet imidlertid at opposisjonspolitikeren hoppet ut av vinduet på et toalett, skriver Reuters .

Hernaíz har ingen tiltro til regjeringens versjon. Når VG ringer er hun og en rekke andre opposisjonspolitikere er samlet til en minnestund for Albán i nasjonalforsamlingen der opposisjonen egentlig har flertall, men som regjeringen har strippet for all lovgivende makt.

– Fernando var en religiøs og sterk mann. De som kjenner ham, skjønner at det er umulig at han tok livet sitt. Vi har vitnesbyrd fra personer som sier at den livløse kroppen hans ble kastet ut av vinduet. Han ble torturert, drept og så kastet ut av et vindu, sier hun til VG.

Obduksjonsrapporten er ennå ikke frigitt. Men én av Albáns advokater mener kroppen hans bærer preg av kraftige skader mot hode, bryst og lår, i tillegg til skader fra selve fallet, skriver Reuters . FNs høykommisær for menneskerettigheter forlanger en uavhengig granskning av Albáns død, og har ytret bekymring om at opposisjonspolitikeren ikke ble stilt overfor en dommer innen 48 timer etter arresten, slik loven tilsier.

FN: Ingen rettsikkerhet

Dersom Albán faktisk ble drept i politiets varetekt, er det i så fall en eskalering av myndighetenes forfølgelse av opposisjonen. Flere opposisjonelle demonstranter har blitt drept av sikkerhetsstyrker i voldelige gateprotester og det er over 230 politiske fanger i landet (ifølge den uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen Foro Penal).

Men regelrette drap på opposisjonspolitikere i politiets varetekt har vært en praksis mer assosiert med diktatoren Pinochets Chile, skriver Associated Press.

En ny FN-rapport konkluderer med at det i praksis ikke eksisterer rettsikkerhet i Venezuela lenger. Sikkerhetsstyrker og politi har drept og torturert med nær full straffefrihet.

Arrestasjonen av Albán føyer seg også inn i rekken av opposisjonspolitikere regjeringen til Nicolás Maduro har arrestert etter attentatsforsøket mot ham i juli. Flere har pekt på at regjeringen har benyttet anledningen til å arrestere en rekke opposisjonspolitikere, uten å fremlegge bevis for deres påståtte involvering i drapsforsøket.

– Livredd at det samme kan skje min bror

En annen fremtredende politiker som har sittet fengslet siden starten av august, er den tidligere studentlederen Juan Requesens.

Søsteren, Rafaela Requesens, forteller til VG at Albáns død gjør henne redd for sin egen brors sikkerhet også.

– Det som skjedde med Fernando (Albán, journ. anm) er en veldig tydelig beskjed fra regjeringen. Jeg er livredd for at det samme kan skje min bror, sier hun på telefon til VG.

En video som myndighetene offentliggjorde i etterkant av arrestasjonen av Juan Requesens, viser ham nedstrippet i boksershorts. Blikket er fjernt, og familien mener han på dette tidspunktet har blitt torturert og neddopet. Kort tid etter kommer det en ny video, der Requesens kommer med en slags tilståelse på hans påståtte rolle i attentatsforsøket mot Maduro.

– Den Juan på videoen, er ikke den Juan jeg vokste opp med. Han viser tydelige tegn på å være neddopet. Da jeg snakket med ham, husket han ikke å ha blitt filmet, og sier seg selvsagt ikke skyldig i det han står tiltalt for, sier søsteren til VG, før hun avslutter:

– Jeg er virkelig redd for hvordan dette vil ende. Men har vi noen andre valg enn å fortsette å kjempe?