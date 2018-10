PÅ GARDERMOEN: Frode Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov kom til Norge onsdag ettermiddag. Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG

Frode Bergs advokat tror Russland vurderer bytte mellom Berg og russeren

Advokaten til Frode Berg tror etterforskningen vil ta en pause for å se om en eventuell utveksling kan skje.

VG møtte Frode Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov da han nylig landet på Gardermoen.

– Jeg håper jeg får sett familien hans og snakket med dem. Jeg vil finne ut hva som skjer med Botsjkarov, som er gjenstand for et mulig bytte med min klient, sier Novikov til VG.

Siden den 5. desember i fjor har 62 år gamle Frode Berg sittet i Lefortovo-fengselet i Moskva, siktet for spionasje. Den siste utviklingen i saken kom da russiske Mikhail Botsjkarev (51) ble pågrepet 23. september, mistenkt for spionasje mot Stortinget.

Russland har benektet at de har drevet spionasje mot Stortinget gjennom Botsjkarev.

Møter med advokat

Novikov sier at han også skal ha møter med Bergs norske advokat Brynjulf Risnes, for å diskutere hva vi skal gjøre hvis etterforskerne gir dem beskjed om at de er ferdige med sitt arbeid.

– Jeg kan ikke forutsi etterforskernes skritt videre, men mitt personlige inntrykk er at etterforskeren nå kommer til å ta en pause med tanke på at en eventuell utveksling kan finne sted, sier Novikov, og viser til fengslingen av Botsjkarev.

Novikov sier til VG at et formål med hans Oslo-besøk er å sette seg inn i saken med den fengsledespionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev. Novikov håper det kan bli aktuelt med en utveksling mellom Berg og Botsjkarov.

– De sa først de skulle være ferdige med etterforskningen i august, så september, så kom denne saken med Botsjkarov. Så det er mitt inntrykk at de tar en pause for å vurdere om det er aktuelt med et slikt bytte, sier Novikov.

– Så russerne har tatt dette synspunktet?

– Ja, svarer Novikov.

Bedre forhold for Berg

1. oktober ble norske Frode Berg fengslet på nytt , frem til 5. desember.

– Jeg har det bra, etter forholdene. Men det er slitsomt, sa Berg til VG da det skjedde.

Fysisk har han det litt bedre nå, fordi det var så varmt i fengselet denne sommeren. Nå er det mildere å være på cellen, opplyser Novikov til VG.

– Han føler seg bedre men etterforskerne nekter han fortsatt å snakke med kona. Han får fremdeles ikke tilgang til brev, blader eller annet lesestoff på et språk han forstår, sier Novikov.

Berg har og innrømmet at han var kurer for den norske etterretningstjenesten.