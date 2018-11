ORDFØRER: Brent Taylor tok permisjon fra ordførerjobben i North Ogden for å reise til Afghanistan. Foto: North Ogden City

Amerikansk ordfører drept i Kabul

2018-11-04

Den amerikanske soldaten som lørdag ble drept i det som trolig var et innsideangrep i Kabul, var tidligere ordfører og sjubarnsfar Brent Taylor fra Utah.

Det bekrefter kommunen på sin hjemmeside .

«Vi er knust av tapet av vår ordfører og venn, Brent Taylor. Vår kjærlighet og tanker går til Jennie, deres barn og andre familiemedlemmer som nå lever med dette tragiske tapet. Vi er glad i dem og håper de vil føle støtten fra alle i North Ogden.»

Taylor ble valgt til ordfører i North Ogden, en by med 17.000 innbyggere nord for Salt Lake City, i 2013. Han vervet seg til Utahs nasjonalgarde og ble utstasjonert i Afghanistan i januar. Planen var å være der ett år.

Da sa Taylor til lokale medier at han som etterretningsoffiser ville gjøre tjeneste som del av et team med rådgivere som trener opp kommandosoldater.

«Han var tvers igjennom patriot og et lysende eksempel på hvordan en amerikansk politiker burde være. Vi er takknemlige for at han tjente både byen vår og landet vårt. Tapet av ham vil vi kjenne i mange år framover.», skriver kommunen.

Foreløpige meldinger lørdag tydet på angriperen var medlem av den afghanske sikkerhetsstyrken, og at det derfor var et innsideangrep. Angriperen ble drept av andre afghanske styrker, heter det i en uttalelse fra NATO.

En annen amerikaner behandles for skader personen ble påført i angrepet, opplyser militæret til CBS News .

Det er iverksatt gransking av hendelsen.

Taylor har tidligere tjenestegjort i Irak to ganger og én gang i Afghanistan.

Republikaneren Mitt Romney var blant dem som kondolerte på sosiale medier: