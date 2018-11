DREPT: I 2013 ble den tidligere mafiatoppen James «Whitey» Bulger dømt til to livstider i fengsel. Tirsdag ble han funnet død etter en rekke slagskader, 24 timer etter han ble overført til Hazelton-fengselet i Vest Virginia Foto: Foto: HO / US MARSHALS SERVICE

Notorisk gangster mistenkt for drap på mafiatoppen James «Whitey» Bulger (89)

Paul J. DeCologero, som er medlem av den notoriske mafiagruppen «North Shore», er så langt den andre mistenkte i saken.

Tirsdag denne uken ble irsk-amerikanske James «Whitey» Bulger, som er en av USAs mest notoriske gangstere, funnet død i fengselscellen sin i Boston.

Amerikanske medier skrev i dagene etter drapet at to innsatte var mistenkt for å stå bak. Ifølge avisen Boston Globe er en av dem Fotios «Freddy» Geas (51), som soner en livstidsdom for en rekke drap og som er knyttet til den kriminelle gruppen «West Springfield Mafia».

Lørdag skriver samme avis at den andre mistenkte er gangsteren Paul J. DeCologero .

Ukjent motiv

Avisen skriver at føderale myndigheter mistenker at DeCologero og «Freddy» slo i hjel Bulger på cellen hans med hengelås stappet inn i en sokk. De to mistenktes kriminelle løpebaner skal ikke på noe tidspunkt ha krysset veier.

Et av motivene for drapet som har blitt trukket frem, går ut på at «Whitey» bidro til at en «Freddys» venner ble dømt i en drapssak, ifølge en av «Freddys» tidligere advokater. «Whitey» skal ha vært informant for FBI i flere år, noe han heller ikke har benektet, har New York Times meldt. «Freddy» skal hatet tystere sterkt, som gir et mulig motiv, ifølge Rolling Stone.

DeCologero soner en dom på 25 år for blant annet mafiavirksomhet. En advokat som representerte ham i 2015, sier at hun ikke visste at navnet hans har blitt satt i sammenheng med drapet på «Whitey».

Det er uklart hva motivet til DeCologero kan være, men hans dom ble også til etter at tidligere medsammensvorne ble informanter for myndighetene.

Byttet fengsel

«Whitey» hadde nylig blitt flyttet fra et fengsel i Florida til Hazelton-fengslet i Vest Virginia, og ble drept bare elleve timer etter at han ankom Hazelton-fengslet. Det er ukjent hvordan de to mistenkte visste at han hadde blitt flyttet over.

Han soner blant annet for to livstidsdommer for elleve drap og flere andre kriminelle forhold.

Overvåkningsvideo fra fengselet viser at «Freddy» og en annen innsatt skal ha tatt seg inn i «Whiteys» celle klokken 06 tirsdag morgen.