Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Foto: AP / NTB scanpix

Mener Khashoggi ble drept på ordre fra høyeste hold

UTENRIKS 2018-11-02T20:48:50Z

Erdogan mener at ordren om drapet på journalisten Jamal Khashoggi kom fra høyeste hold i den saudiarabiske regjeringen.

NTB

Publisert: 02.11.18 21:48

– Vi må avsløre hvem som trakk i trådene da Khashoggi ble drept, skriver Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en kommentarartikkel i Washington Post fredag.

Han skriver videre at Tyrkia har «satt himmel og jord i bevegelse» for å kaste lys over alle aspekter av saken den siste måneden.

Det har avslørt at Khashoggi ble drept «med kaldt blod av en dødsskvadron», konstaterer den tyrkiske presidenten.

Erdogan skriver videre at viktige spørsmål fortsatt står ubesvart.

– Hvor er liket av Khashoggi? Hvem er den «lokale samarbeidspartneren» som saudiarabiske tjenestemenn hevder å ha overlatt Khashoggis levninger til? Hvem ga ordre om drapet på denne vennlige sjelen? spør den tyrkiske presidenten.

Han føyer imidlertid til at han ikke tror landets kong Salman hadde noe med drapet å gjøre.