NY REGJERING: Stefan Löfven (S) har påtatt seg oppdraget med å danne ny regjering i Sverige. Mandag fikk Riksdagens talman Andreas Norlén beskjed. Foto: Fredrik Persson/TT / NTB scanpix

Stefan Löfven (S) vil prøve å danne regjering i Sverige

UTENRIKS 2018-10-15T08:41:16Z

Sosialdemokratenes leder Stefan Löfven er klar til å ta neste etappe i stafetten om å danne ny regjering i Sverige.

NTB

Publisert: 15.10.18 10:41 Oppdatert: 15.10.18 11:07

Mandag morgen ga han Riksdagens talmann, som tilsvarer vår stortingspresident, beskjed om at han påtar seg oppdraget. Löfven ser ut til å ha planen klar.

– Det beste for Sverige ville være et blokkoverskridende samarbeid. Jeg står til talmannens disposisjon med å lede prosessen og komme fram til en slik løsning, sa Löfven på en pressekonferanse like etter møtet med talmannen.