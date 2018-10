PRESSER: Mike Pompeo, USAs utenriksminister, her med sin saudiske kollega Adel al-Jubeir. Foto: LEAH MILLIS / X90205

Saudi-Arabia vil straffe Khashoggis drapsmenn selv

2018-10-27

Utenriksminister Adel al-Jubeir sier at de som sto bak drapet på Jamal Khashoggi vil bli stilt til ansvar i Saudi-Arabia.

27.10.18

Det var på ettermiddagen 2. oktober at Jamal Khashoggi, Washington Post-journalist og kritiker av Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman , besøkte det tyrkiske konsulatet. Han skulle ordne papirene slik at han kunne gifte seg med sin forlovede Hatice Cengiz. På vei inn ga han sine to mobiltelefoner til Cengiz, og fortalte henne at dersom hun ikke hører noe, må hun kontakte politiet.

De to møttes under en konferanse i Istanbul i mai.

Men Khashoggi kommer ikke ut. Det går én time. Tre. Fem. Syv. Til slutt blir Cengiz stående til klokken ett på natten, før hun varsler politiet.

Tyrkiske myndigheter mener han ble drept på konsulatet, og de hevder at overvåkningskameraene ble deaktivert før drapshandlingen.

Det er en helt annen forklaring enn det Saudi-Arabias myndigheter har gitt. De har innrømt at Khashoggi døde på konsulatet i Istanbul, men at dette skjedde i forbindelse med en slåsskamp som oppsto kort tid etter han kom dit.

Anonyme kilder: Torturert, drept og partert

Under en næringslivskonferanse i Riyadh onsdag sa kronprins Mohammed bin Salman at det bestialske drapet på Khashoggi ikke kan rettferdiggjøres, og at gjerningsmennene må stilles til ansvar. Han hevdet også at saken ikke vil ødelegge forholdet mellom Saudi-Arabia og Tyrkia.

«Denne kriminelle handlingen var veldig smertefull og avskyelig for alle mennesker i verden», sa Salman.

Anonyme kilder i det tyrkiske statsapparatet hevder at Khashoggi ble torturert, drept og partert av saudiarabiske agenter. Dette er imidlertid ikke bekreftet av andre kilder. Selve drapet ble gjennomført slik, ifølge en rekke medielekkasjer:

Khashoggi blir først torturert, og får kappet av fingrene. Han blir så injisert et ukjent kjemisk stoff, som gradvis tar livet ham. Han blir skåret i på et tidspunkt der han fortsatt er i live, ifølge MEE. Etterpå skal han ha blitt halshugget og partert, melder The New York Times .

Minister: Drapsmennene straffeforfølgelses i Saudi-Arabia

Utenriksminister Adel al-Jubeir sier de som sto bak drapet på Jamal Khashoggi vil bli stilt til ansvar i Saudi-Arabia.

Med det avviser han tilsynelatende Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans forespørsel om at de 18 saudiaraberne som er mistenkt for drapet blir utlevert til Tyrkia og straffeforfulgt der.

– Kongedømmet har vært veldig tydelig på at de som var ansvarlige for dette vil bli stilt til ansvar, sier al-Jubeir under et pressemøte i Bahrain lørdag.

– Når det gjelder utlevering vil jeg si at disse individene er saudiarabiske statsborgere. De er pågrepet i Saudi-Arabia, etterforskningen er i Saudi-Arabia, og straffeforfølgelsen av dem vil skje i Saudi-Arabia, fortsetter han.

Forloveren: Trumps uttalelser kun for å få sympati

Nå, drøye tre uker etter Khashoggis bortgang, har Cengiz fått tilbud fra Trump-leiren om en invitasjon til Det hvite hus. Tidligere i måneden var hun åpen for et besøk, men nå har hun takket nei.

– Uttalelsene Trump gjorde i etterkant var bare for å få offentlig sympati, har hun uttalt i et intervju med den tyrkiske kanalen Haberturk.

Hun forteller videre at hun har vært så langt nede at hun ikke engang kan uttrykke det. Og sier følgende om Trumps invitasjon om å komme til Det hvite hus i Washington:

– Jeg har ingen planer om å dra til USA.

Hun har også holdt kontakt med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan og håper å avslutte den «følelsesmessige vonde etterforskningen» så kjapt som mulig.

I tillegg forteller hun at hun ikke har hørt noe fra den saudiarabiske regjeringen i etterkant av Khashoggis bortgang.

– Jeg har ikke hørt noe og jeg tror ikke jeg kunne dratt dit heller. Det ville ikke vært passende.