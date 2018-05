BERYKTET: Her i høysikkerhetsfengslet Lefortovo har den tidligere grenseinspektøren Frode Berg sittet fengslet siden desember i fjor. Foto: Arthur Bondar

Tidligere fange: Slik er livet i FSBs «skrekkfengsel»

Publisert: 28.05.18 16:28

I over to satt Vladimir Martynenko i Lefortovo-fengselet i Moskva, der Frode Berg nå venter på at spionsaken mot han skal komme opp for retten. Her forteller den russiske sangeren om livet i det beryktede FSB-fengselet.

Martynenko vokste opp i Murmansk, og livnærte seg som tenor i hjemlandet. I 2010 ble han dømt for spionasje etter å ha nektet å samarbeide med den russiske sikkerhetstjenesten FSB. De livlige øynene blir mørke når han snakker om månedene i den trange cellen.

– Det var svært dårlige forhold, sier han stille.

Cellen han satt i var rundt seks meter lang og to og en halv meter bred. Her tilbrakte han 23 av døgnets timer sammen med en medfange. Den trange cellen besto av to senger, et lite bord, en vask og et toalett. Høyt oppe på veggen var et lite vindu, men plasseringen gjorde det umulig for fangene å se himmelen, eller for solen å trenge inn i cellen.

Lyspunktet i fengselshverdagen var biblioteket, og den lille TVen de hadde på cellen. Likevel ble dagene lange. Mosjon og fysisk aktivitet ble det lite av. Kun en time i løpet av dagen fikk han være ute i den lille luftegården på kun seks ganger tre meter. Resten av døgnet var han innelåst på cellen.

– Cellen var for liten til å bevege seg, så det var lite annet å gjøre enn å ligge på sengen. Jeg sov mye disse årene, forteller Martynenko.

De daglige rutinene i fengselet varierte lite. Klokken seks om morgenen ble fangene vekket av at luken i celledøren gikk opp med et kraftig smell. Deretter ble det servert en enkel frokost, bestående av tørt brød og te. Martynenko beskriver maten i fengselet som «forferdelig». Måltidene besto stort sett av surkål og gamle poteter. Den kraftige russeren raste ned i vekt.

– Jeg er en stor mann. I Murmansk var jeg håndbak-mester flere ganger, men i løpet av fengselsoppholdet skrumpet jeg helt inn. Musklene forsvant, sier han.

Ifølge Martynenko sto lyset i cellen på hele døgnet, og fangene fikk ikke lov til å trekke dynen over hodet for å skjerme seg mot lyset. Utenfor cellen patruljerte vaktene, og holdt kontinuerlig oppsyn med de innsatte gjennom et lite hull i døren. Den daglige hygienen måtte opprettholdes i den lille vasken, som kun hadde kaldt vann. Kun en dag i uken – hver onsdag - fikk fangene dusje.

Martynenko forteller at soningsforholdene ga han store helseproblemer.

– Om sommeren ble det fryktelig varmt i cellen. Ventilasjonen var elendig, og jeg fikk problemer med både hjertet og synet, sier han.

Ifølge Martynenko oppførte vaktene oppførte seg stort sett bra, men en gang opplevde han å bli slått av en vakt som mente han reagerte for sent på en ordre. Andre fanger fortalte at de hadde blitt utsatt for vold i forbindelse med transporter til fengslingsmøter.

Under fengslingsmøtet i begynnelsen av mai ga Frode Berg uttrykk for at han blir bra behandlet i fengselet, men at han lider under de tøffe soningsforholdene.

– Jeg er sliten, og jeg har det vondt, sa han.

Utover sporadiske møter med sin russiske advokat, og to månedlige besøk fra representanter for den norske ambassaden i Moskva, sitter han isolert. Gjennom ambassaden har han imidlertid fått en ordning der han ved spesielle tilfeller får ringe familien i Kirkenes.

De lange dagene i fengselet går med på å skrive bok.

Jurist og medlem av den offentlige Overvåkningskommisjonen for fengsler i Russland , Anastasia Garina, bekrefter de elendige soningsforholdene i Lefortovo.

– Det er en veldig spesiell atmosfære i dette fengselet, som i praksis fungerer som FSBs eget fengsel, selv om det formelt og juridisk ikke er det, sier Garina til VG.

Lefortovo-fengselet er for tiden under oppgradering. Ifølge Garina har det forverret forholdene for de innsatte.

Som artist holdt Martynenko flere konserter i nabolandene. I 2002 møtte han den nylig avgåtte svenske statsministeren Carl Bildt. Det skulle, ifølge Martynenko, bli et skjebnesvangert møte.

Noen måneder etter middagen med den svenske eks-statsministeren, ble han kontaktet av den russiske sikkerhetstjenesten. FSB-offiseren gjorde det klart at sikkerhetstjenesten var svært interessert i den svenske politikeren, og ba Martynenko fortelle alt han visste.

– I begynnelsen tenkte jeg ikke at dette kunne bli et problem, men etter hvert ble de stadig mer pågående og aggressive. De forlangte at jeg skulle skrive rapporter om alle jeg møtte, både utlendinger og russere. Da jeg nektet å samarbeide, ble jeg anklaget for å være spion, sier han.

I mars 2010, på vei til Kina for å holde konsert, ble Martynenko pågrepet på flyplassen. Senere ble han dømt etter en tilsvarende spionparagraf som Frode Berg nå er siktet etter.

– Det var en fullstendig absurd situasjon. Jeg er sanger, ikke spion. Men når FSB ikke lykkes i å ta noen ekte spioner, er de nødt til å finne opp noen, for å forsvare sin egen eksistens sier han.

Etter drøye to år i Lefortovo ble Martynenko overført til en arbeidsleir i byen Tomsk i Sibir. For ett år siden kom han og kona til Norge. Nå går han på norskkurs, mens han drømmer om å gjenoppta karrieren som sanger. Han tenker mye situasjonen den norske pensjonisten har havnet i etter at han ble pågrepet, og siktet for spionasje.

– Frode Berg er i svært alvorlige problemer. FSB skyr ingen midler når de har bestemt seg for å ta noen. De lyver og manipulerer. Jeg håper virkelig at det finnes en måte å få han hjem. Lefortovo er ikke noe sted for en norsk pensjonist.