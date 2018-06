PROVOSERT: Donald Trump er ikke blid etter at filmstjernen Robert De Niro uttalte seg negativt om presidenten under Tony Awards. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump langer ut mot Robert De Niro: – Har veldig lav IQ

Publisert: 12.06.18 23:13

UTENRIKS 2018-06-12T21:13:27Z

Samtidig som han hylles for sitt toppmøte med Kim Jong-un, kaster president Donald Trump seg over tastaturet - for å slakte skuespiller Robert De Niro på Twitter.

Under teaterprisutdelingen Tony Awards i New York for to dager siden, sa filmstjernen Robert De Niro «faen ta Trump» fra scenen .

– Jeg vil bare si en ting. Fuck Trump. Det er ikke lenger «ned med Trump». Det er «fuck Trump», sa De Niro med knyttede never til stående applaus fra publikum.

Dette har fått presidenten til å se rødt, og som vanlig skrev han akkurat det han mente på Twitter.

«Robert De Niro, et individ med veldig lav IQ, har fått altfor mange slag mot hodet av ekte boksere i filmer. Jeg så han i går kveld, og tror oppriktig at han kan være svimeslått,» skriver presidenten.

Han skriver videre at De Niro ikke innser at økonomien i USA er bedre enn noen gang.

Ikke første krangel med skuespillere

Hollywood-legenden Meryl Streep brukte deler av talen sin under Golden Globe i fjor på å kritisere Donald Trump. Hun tok tak i episoden da Donald Trump tilsynelatende hetset en handikappet reporter fra New York Times høsten 2015.

Også da svarte Trump raskt, og gjorde det klart at Streep er en av de mest overvurderte skuespillerne i Hollywood.

Overfor New York Times kalte han også Streep en «Hillary-elsker», og sa at han ikke er overrasket over motstanden fra «liberale filmfolk».