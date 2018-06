I WIEN: Vladimir Putin møtte president Alexander van der Bellen i presidentpalasset. Foto: HANS KLAUS TECHT / APA

Putins beste venn i Vesten

Publisert: 05.06.18 17:13

Tirsdag besøkte Vladimir Putin Østerrike. Der møter han vennligsinnede politikere som vil oppheve sanksjonene mot Russland.

Tirsdag var Russlands president Vladimir Putin på sin første offisielle utenlandsreise siden han ble gjenvalgt i mars. Det var ingen tilfeldighet at han valgte Østerrike som sin første destinasjon.

– Russland regner Østerrike som en alliert i Europa. Det er delvis fordi Østerrike ikke er medlem av Nato, og delvis fordi handelen mellom de to landene vokser. Kansler Sebastian Kurz besøkte Moskva nylig, og Putin vil styrke forholdet både til Kurz personlig og til resten av den østerrikske ledelsen, sier statsviter Anton Sjekhovstov, som forsker på Russlands forhold til Vesten ved Institute for Human Sciences i Wien.

I Wien hadde Putin samtaler med president Alexander van der Bellen og kansler Sebastian Kurz. Formelt er Putin i Østerrike for å markere at det er 50 år siden landet inngikk en energiavtale. Østerrike er fortsatt en stor kunde av russisk gass.

Mot sanksjoner

Etter Russlands krigføring i Øst-Ukraina og anneksjonen av Krim i 2014, innførte EU og flere andre land sanksjoner mot Russland. Som EU-medlem tar også Østerrike del i sanksjonene, men mange østerrikske politikere ønsker å trappe ned eller avslutte dem.

Kurz leder Det konservative partiet, som vil ha en trinnvis nedtrapping. De konservatives regjeringspartner er det høyrepopulistiske Frihetspartiet, som vil avvikle sanksjonene mot Russland fullstendig og anerkjenne Krim som russisk.

Ifølge Sjekhovstov ønsker politikere over hele det politiske spekteret å trappe ned sanksjonene.

– Den politiske klassen i Østerrike er nokså vennlig innstilt mot Russland, sier han.

Putin besøkte også Østerrike sommeren 2014, bare noen måneder etter anneksjonen av Krim. Da var få andre vestlige land interessert i å ta imot den russiske presidenten.

Økonomisk samarbeid

En annen grunn til at Putin kommer godt overens med den østerrikske regjeringen, er at Frihetspartiet har inngått en samarbeidsavtale med det russiske partiet Forent Russland, som i praksis er Putins parti i det russiske parlamentet.

– Et parti som mener det beste Vesten kan gjøre er å anerkjenne anneksjonen av Krim legger naturligvis stor vekt på kontakt med Russland, sier journalist og forfatter Kjell Arild Nilsen, som har skrevet om Putins støtte til høyrepopulistiske partier i Europa .

I et intervju med den østerrikske journalisten Armin Wolf i forkant av besøket, benekter Putin at spørsmålet om sanksjoner er årsaken til at han dro til Østerrike.

«Vårt mål er ikke å splitte Europa. Tvert imot ønsker vi å se et forent og velstående EU, fordi EU er vår viktigste handelspartner», sa Putin i intervjuet .

Sjekhovstov tror Putin først og fremst er i Østerrike for å styrke den økonomiske forbindelsen med landet.

– Russlands økonomi er ikke i god stand for tiden, så landet trenger investeringer, sier han.