Flystyrten på Cuba: 20 prester drept i ulykken

20 prester fra en evangelisk kirke er blant de omkomne etter flystyrten på Cuba, opplyser et lokalt kirkeråd til nyhetsbyrået AP.

– Ombord i flyet var ti par med pastorer - til sammen 20 mennesker. All fra Nazarene kirke i den østre regjonen, bekrefter Maite Quesada, som er medlem av det lokale kirkerådet til AP .

Gruppen med prester hadde tilbragt flere dager på et møte i hovedstaden Havana og skulle fly tilbake til sine hjem og sitt arbeidssted i provinsen Holguin.

Cuba innledet lørdag to dagers landesorg etter flystyrten som kostet minst 110 mennesker livet . Tilstanden er svært alvorlig for tre overlevende.

Nettsiden Cubadebate melder også at flyets ferdskriver, en av de to såkalte «svarte boksene» som kan kaste lys over årsaken til ulykken, er funnet.

Tre kvinner overlevde

Tre kvinner er de eneste overlevende av 104 passasjerer og mannskapet på seks.

Det var et Boeing 737-fly utleid til det nasjonale flyselskapet Cubana de Aviacion som styrtet. Ulykken skjedde like etter avgang fra José Marti-flyplassen utenfor hovedstaden Havanna.

Cubas president Miguel Díaz-Canel opplyser at en etterforskning av årsaken til ulykken er satt i gang. Så langt er årsaken ukjent.

– Ting er organisert, flammene er slukket og levningene blir nå identifisert, sier presidenten.

Gammelt fly

Flyet som styrtet var nær 40 år gammelt og utleid av det mexicanske selskapet Aerolineas Damojh, et lite charterselskap som også går under navnet Global Air. Det statlige cubanske flyselskapet Cubana har generelt sett hatt god sikkerhet, men er beryktet for sine mange forsinkelser og innstillinger.

Mange fly er tatt ut av tjeneste på grunn av vedlikeholdsproblemer de siste månedene, noe som har gjort det nødvendig å leie charterfly fra andre selskaper.

Luftfartsmyndighetene i Guyana forbød i fjor det samme flyet å gjennomføre charterflygninger av sikkerhetshensyn. Blant flere forhold som ble påpekt var alvorlig overlasting av bagasje.

