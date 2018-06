Trump bekrefter toppmøte etter mektig Nord-Korea-utsending besøkte Det hvite hus

Publisert: 01.06.18 19:34 Oppdatert: 01.06.18 21:23

WASHINGTON/OSLO (VG) President Donald Trump tok fredag imot Kim Jong-uns høyre hånd i Det hvite hus. Han hadde med et personlig brev fra den nordkoreanske lederen.

Det historiske møtet med den svært høytrankede nordkoreanske tjenestemannen, Kim Yong Chol, inne i Det ovale kontor, varte i to timer.

Yong Chol blir ofte også kalt Nord-Koreas «spionsjef».

Overraskede eksperter på CNN fremhever at et møte som dette, i Det ovale kontor, oftest kun er forbeholdt nære allierte av USA.

Etter møtet, som ble avsluttet rundt 20.30 norsk tid, tok de to bilder i hagen utenfor kontoret.

Kort tid etter dette bekreftet Trump overfor journalister at det omstridte møtet i Singapore den 12. juni nå likevel skjer.

– Jeg tror det blir en prosess. Jeg har aldri sagt at jeg tror det løses på en enkel måte. Vi kommer ikke til å signere noe den 12. juni, men jeg tror vi får et positivt resultat til slutt, sier Trump.

Videre sa han:

– Det skulle egentlig bare være overlevering av et brev, men det endte med å være en to timer lang samtale med den nest viktigste personen i Nord-Korea. Vi snakket om alt, inkludert sanksjoner.

– Vi snakket om å få slutt på krigen. Det må jo være en av de lengste krigene noensinne. Vi snakker om 70 år. Kan du tro at vi snakket om å få slutt på Koreakrigen?

Om brevet fra Nord-Koreas diktator var Trump noe forvirrende:

– Det var et veldig hyggelig og interessant brev. Jeg er sikker på at dere kunne tenke dere å lese det. En dag vil det kanskje være greit å la dere få se det, sa Trump.

Rett etterpå innrømmet han likevel at han ennå ikke hadde lest brevet. Hva som egentlig er sant vites ennå ikke.

Ble avlyst

Trump avlyste 24. mai et planlagt toppmøte med Kim, og langet ut mot den nordkoreanske lederen i et brev som ble offentliggjort av amerikanske medier.

I det personlige brevet anklaget han Kim for å ha vist et «voldsomt sinne» og «åpen fiendtlighet» og at det derfor ville være «upassende» å møte ham.

Få timer senere ombestemte Trump seg tilsynelatende og antydet at det planlagte toppmøtet i Singapore 12. juni likevel ville kunne finne sted.

Nord-Korea kommenterte ikke direkte innholdet i brevet fra Trump, men stilte seg uforstående til den amerikanske presidentens tilsynelatende avlysning av toppmøtet.

– Ytterst beklagelig, sa landets viseutenriksminister Kim Kye-gwan, som understreket at den nordkoreanske lederen når som helst er villig til å sette seg ned ansikt til ansikt med Trump.

Brev i bagasjen

Kims høyre hånd, den tidligere etterretningssjefen og generalen Kim Yong-chol, ankom onsdag New York, der han har hatt samtaler med utenriksminister Mike Pompeo.

Da Kim Yong-chol ankom Det hvite hus, ble han tatt imot av presidentens stabssjef John Kelly og nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, som deretter fulgte ham til Det ovale kontor der Trump ventet.

Konstruktive samtaler

Pompeo opplyste torsdag at samtalene med den nordkoreanske utsendingen hadde vært konstruktive og at det var gjort reell fremgang i arbeidet med å få i stand et toppmøte. Han hyllet også Kim Jong-un som «en ledertype som kan ta dristige avgjørelser».

Trump kommenterte også samtalene mellom Pompeo og Kim Yong-chol og hevdet at de gikk svært bra. Han sa også at han gledet seg til å lese brevet fra den nordkoreanske lederen.

– Jeg ser fram til å se hva som står i brevet, sa han torsdag.