RISIKERER 22 ÅRS FENGSEL: Gloria Williams møtte mandag i retten i Jacksonville i Florida. Foto: Bob Self / TT / NTB Scanpix

Erkjenner å ha kidnappet baby fra fødestuen i 1998

Publisert: 13.02.18 03:10

UTENRIKS 2018-02-13T02:10:55Z

Amerikanske Gloria Williams (52) innrømmer at hun for nesten 20 år siden bortførte et nyfødt barn, som hun senere oppdro som sin egen datter.

Den spesielle historien sjokkerte en hel verden da det i januar i fjor ble kjent at politiet ved hjelp av DNA-prøver hadde funnet en 18 år gammel kvinne som i 1998 ble kidnappet fra et sykehus i delstaten Florida få timer etter fødselen.

Nesten 20 år etter at hun gikk inn på sykehuset og utga seg for å være sykepleier, møtte 52 år gamle Gloria Williams mandag i retten. Her innrømmet hun at hun bortførte nyfødte Kamiyah Mobley, som hun senere oppdro i sitt hjem i South Carolina under navnet Alexis Manigo.

Hun var også klar på at hun var alene om kidnappingen, og risikerer opptil 22 års fengsel når dommen faller i mai, skriver CBS News .



Med det settes det et punktum i mysteriet som har rystet i USA i nesten 20 år. Bortføringen har gjennom årene vært bredt omtalt i amerikanske medier, og var flere ganger under lupen i TV-serien «America's Most Wanted», uten at seernes tips førte til noen ny utvikling i saken.

Den nå 52 år gamle kvinnen etterlot seg nemlig få spor, og etterforskerne sto lenge uten konkrete ledertråder i jakten på barnet og kidnapperen. Overvåkningsvideoen fra sykehuset var så kornete at politiet i sin tid kun lykkes med å lage en grov tegning av den mistenkte.

Det hadde også gått så kort tid fra fødselen at ingen hadde tatt noen bilder av barnet, noe som førte til at politiet gikk ut med en rekonstruksjon basert på vitnebeskrivelser.

Bakgrunnen for at politiet slo til mot den aktuelle leiligheten i januar i fjor var tips som hadde kommet inn til foreningen National Center for Missing and Exploited Children.

Ifølge lokale medier har den nå 19 år gamle kvinnen møtt sine biologiske foreldre, men har samtidig fortsatt å støtte kvinnen som kidnappet henne. I et Facebook-innlegg i januar i fjor forsvarte hun 52-åringen, som hun fortsatt omtalte som «moren sin»:

– Hun ga meg alt jeg trengte og kunne ha ønsket meg. Moren min er ikke en kriminell. De uvitende kan ikke forstå det.