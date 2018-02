TREKKER SEG: Presidenten trekker seg etter press fra sitt eget parti. Foto: Themba Hadebe, AP, NTB Scanpix

Jacob Zuma trekker seg som president i Sør-Afrika

Publisert: 14.02.18 22:11 Oppdatert: 14.02.18 23:46

Presidenten har kunngjort at han går av med umiddelbar virkning.

Det sa 75-åringen selv under en pressekonferanse onsdag kveld.

Han sa videre at selv om han trekker seg er han uenig i hvordan hans parti, African National Congress ( ANC ), har presset han til en tidlig avgang, men at han aksepterer det.

– Jeg har derfor kommet til den avgjørelsen at jeg trekker meg som president med umiddelbar virkning. Det er på tross av at jeg er uenig med lederskapet i min organisasjon, jeg har alltid vært et disiplinert medlem av ANC, sier han i den 30 minutters talen.

Han poengterer også at partiet ikke burde splittes på grunn av han.

Mandag ga ANC presidenten 48 timer på å trekke seg, hvis ikke ville partiet avsette han. Nasjonalforsamlingen i Sør-Afrika skulle etter planen stemme over et mistillitsforslag mot president på torsdag.

ANC har prøvd å presse ut Zuma i flere måneder. I desember fikk partiet ny leder, Cyril Ramaphosa. Det er han som blir president frem til det er nytt valg i 2019.

Zuma har vært president i Sør-Afrika i over åtte år.

Han står overfor en rekke voldtekts- og korrupsjonsanklager. Han skal blant annet være involvert i bestikkelser med et våpenselskap, brukt statlige midler til å pusse opp sitt eget hjem og siktet for å ha voldtatt flere unge kvinner.

Det var stor usikkerhet om han ville trekke seg, ettersom han uttalte senest tidligere onsdag under et TV-intervju at han ikke skjønte selv hva han har gjort galt. Han sa at han synes det hele var «svært urettferdig».

Zuma krevde egentlig å være i sjefsstolen i ytterligere tre måneder. Det ville ikke ANC gå med på.