Under OLs åpningsseremoni satt Kim Yo Jong, Kim Jong Uns søster, bak USAs visepresident Mike Pence. Foto: Patrick Semansky / TT / NTB Scanpix

USA: Nord-Korea avlyste møte i siste liten

Publisert: 21.02.18 07:01

USAs visepresident Mike Pence skal ha vært villig til å møte Nord-Koreas representanter under OL-besøket, men fikk nei.

Planen var at representanter fra Nord-Korea skulle møte Pence da han besøkte OL i Pyeongchang under åpningsseremonien tidligere denne måneden.

Nå forteller det amerikanske utenriksdepartementet at møtet mellom landene ble avlyst av Nord-Korea i siste liten.

– Pence var klar for denne muligheten og ville benytte anledningen til å understreke amerikanske bekymringer om Nord-Koreas atomprogram, forteller en talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet, Heather Nauert.

– Det er beklagelig at Nord-Korea ikke velger å utnytte denne muligheten.

Dagen før OL-start meldte Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA at «landet har overhodet ingen planer» om å møte USA i Sør-Korea.

Meldingen kom etter at USAs visepresident dagen før sa at amerikanerne ville offentliggjøre de hardeste sanksjonene mot Nord-Korea noensinne.

Pence delte tribune med de nordkoreanske lederne under OLs åpningsseremoni, blant annet Kim Jong Uns søster Kim Yo Jung. De var også i samme VIP-rom, uten å formelt møtes.

I et intervju med The Washington Post på vei hjem fra vinter-OL i Sør-Korea sa visepresidenten at USA vil opprettholde sanksjonene mot Nord-Korea, men at Washington er villig til å snakke med landets myndigheter.