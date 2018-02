Marat Mindijarov ga i helgen flere intervjuer til amerikanske medier om sin tid i den såkalte trollfabrikken Internet Research Agency i St. Petersburg. Foto: Foto: Mstyslav Tsjernov / AP / NTB scanpix

Russiske «eks-troll» forteller: Slik var det å jobbe på trollfabrikken

Maria Mikkelsen

NTB

Publisert: 22.02.18 06:16 Oppdatert: 22.02.18 08:05

UTENRIKS 2018-02-22T05:16:45Z

Tidligere ansatte ved Internet Research Agency forteller at de jobbet tolv timer lange skift og at de kunne skrive hundrevis av kommentarer hver dag.

Selskapet Internet Research Agency har fått stor oppmerksomhet etter at spesialetterforsker Robert Mueller i forrige uke siktet 13 russere og tre selskaper for innblanding i presidentvalget i USA .

Den såkalte trollfabrikken står øverst på listen i siktelsen.

Selskapet finansieres etter sigende av Jevgenij Prigozjin , en russisk forretningsmann med forbindelser til Kreml.

Trollfabrikken hadde ifølge siktelsen hundrevis av ansatte. De poserte som amerikanere og brukte sosiale medier til å nå publikum i USA.

Målet, fastslår Mueller, var å påvirke amerikansk politikk, og spesielt å påvirke presidentvalget i 2016 til fordel for Donald Trump.

Grupper på tre

Marat Mindijarov (43) har snakket med flere amerikanske medier om hvordan det var å jobbe på trollfabrikken, som ligger i St. Petersburg. Han sier at han begynte i 2014, men at han sluttet etter få måneder.

Da han jobbet der, hadde den rundt 400 ansatte. Trollene jobbet ifølge Mindijarov i grupper for å sette i gang falske diskusjoner på nettet.

– Vi jobbet i grupper på tre der én var skurk, én var helt og den tredje var nøytral, sier han til Associated Press.

– Én kunne for eksempel skrive at Putin var dårlig, så kunne den andre skrive at det ikke stemte, mens den tredje bekreftet det den andre sa, og postet et bilde.

Ferdigproduserte meninger

Selv jobbet han i en avdeling som kommenterte innenriksnyheter. Han var han ikke god nok i engelsk til å få jobbe i trollfabrikkens avdeling for Facebook , forteller Mindijarov. De som jobbet der, kunne engelsk flytende.

Mindijarov sier han kunne produsere 200 kommentarer om dagen på ulike russiske nettsider.

– Meningene mine var allerede skrevet for meg, sier han til Washington Post , og gir et eksempel på hva det kunne dreie seg om:

– Da jeg var der, var det sanksjoner og rubelen begynte å falle i kurs. Jeg skrev alt det motsatte: hvor fantastisk livet var, hvor fantastisk det var at rubelen begynte å styrke seg, og slike absurditeter. At sanksjonene skulle gjøre oss sterkere, og så videre.

Han forteller at de jobbet dag- og nattskift med tolv timer lange vakter. Arbeidsdagene ble tilbrakt i et rom med lukkede persienner og 20 datamaskiner, forteller han.

Skulle påvirke

En annen tidligere ansatt, Ljudmila Savtsjuk, beskriver trollfabrikken som en svært effektiv virksomhet som spydde ut poster døgnet rundt, skriver NTB.

Også hun jobbet i innenriksdelen av fabrikken. Men erfaringen stemmer overens med det som beskrives i Muellers siktelse, fastslår hun.

– Poster og kommentarer ble skrevet for å forme holdningene til russere i bestemte spørsmål, og som vi ser, funker det i andre land også.

Savtsjuk ble sparket etter to måneder i jobben, ifølge The Guardian. Hun hadde publisert artikler under et pseudonym i en lokalavis der hun kritiserte «propagandafabrikken».

Fikk 700 dollar i måneden

Også Vitaly Bespalov har stått frem som en tidligere ansatt ved Internet Research Agency. I et intervju med Time forteller han jobbet der fra høsten 2015 til januar 2016.

I jobbannonser på nett hadde senteret søkt etter en “innholdsprodusent”. Jobben var ikke nærmere beskrevet og det ble ikke stilt noen krav, ifølge Bespalov. Lønnen var 45.000 rubler i måneden, noe som tilsvarte rundt 700 dollar.

Bespalov sier at han ikke deltok i kampanjen som blir omtalt i Muellers siktelse. Men han forteller at Barack Obama, som ble omtalt som en dust og en taper, var blant hovedmålene høsten 2015. De fleste ansatte var imidlertid ikke politisk engasjert, sier Bespalov til Time.

Skal ha blitt pågrepet

I Russland har ikke Marat Mindijarovs uttalelser falt i godt jord.

Han sier til avisa The Moscow Times at han ble pågrepet søndag kveld, mistenkt for å ha ringt inn en falsk bombetrussel.

Pågripelsen kom bare timer etter intervjuene med amerikanske medier. Mindijarov ble avhørt av politiet og deretter løslatt. Han nekter skyld i det han er blitt anklaget for.