HITLER-KLOKKE: Denne nazi-klokken har skapt sterke reaksjoner i den tyske landsbyen Herxheim am Berg. Foto: UWE ANSPACH / dpa

Tysk landsby beholder omstridt «Hitler-klokke»

Publisert: 27.02.18 21:43 Oppdatert: 27.02.18 21:58

UTENRIKS 2018-02-27T20:43:42Z

Flere innbyggere reagerer på at kommunestyret i den tyske landsbyen Herxheim am Berg velger å beholde en kirkeklokke med et hakekors og påskriften «Alt for fedrelandet - Adolf Hitler»

Kommunestyret i Herxheim am Berg i sørvest- Tyskland bestemt seg for å beholde en kontroversiell nazi-klokke som henger i en lokal kirke.

Det skriver den tyske avisen Deutsche Welle.

På mandag vedtok kommunestyret med 10 stemmer mot 3 at kirkeklokken skal fortsette å henge i den lokale kirken. Det har fått flere innbyggere i landsbyen til å reagere.

Den omstridte bronseklokken har vært i kirken siden 1934, der den var i bruk inntil nylig. At klokken tilhørte nazistene ble først kjent da en tidligere kirkeorganist reagerte på innskriften, « Alt for fedrelandet - Adolf Hitler »

Etter avgjørelsen om å beholde klokken sa kirkeorganisten til Deutsche Welle at hun var dypt bekymret for signalet som Tyskland sender til resten av verden.

Hun sa at hun var veldig trist over at dette kunne skje, at de tillater en klokke dedikert til en morder å henge i kirken.

Frykter høyreekstreme grupper

Etter at kirkeorganisten fant ut om nazi-klokken i fjor, informerte hun lokale medier. Deretter bestilte de lokale myndigheten en ekstern vurdering for å hjelpe kommunestyret med å bestemme klokkens skjebne.

Eksperter kom til den konklusjon at klokken skulle bli klassifisert som et minnesmerke, og enten bli flyttet til et museum eller holdt i kirketårnet.

Rådet bestemte seg for at klokken vil bli satt i bruk igjen, som et minnesmerke som vises i kirken for å peke på dens historie.

Flere innbyggere ønsket at klokken skulle bli demontert eller satt i et museum, men det ble altså ikke hørt av rådet.

I månedene før avgjørelsen valgte kirken å ikke benytte seg av nazi-klokken lengre, men heller benytte de to andre klokkene som ikke har noe nazistisk motiv.

Flere innbyggere frykter nå at kirkeklokken kan bli et trekkplaster for høyreekstreme grupper.

Borgemester måtte gå av

Andre klaget over at en demontering ville undergrave byens historie.

Kirkeklokken har lenge vært en snakkis i den tyske landsbyen. Den tidligere borgemesteren Roland Becker måtte gå av etter at han hevdet at ikke alt var dårlig med nazitiden.