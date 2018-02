BOMBINGEN FORTSETTER: En redningsarbeider i ruinene av en bygning, fotografert i Saqba, Øst-Ghouta på fredag. Foto: ABDULMONAM EASSA / AFP

Ny offensiv mot Øst-Ghouta dagen etter våpenhvile ble inngått

På lørdag vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som innebar våpenhvile i Syria. Søndag forteller flere at bombingen fortsetter og at «frontlinjene står i brann»

I et forsøk på å begrense lidelse i det krigsherjede Syria , klarte FNs sikkerhetsråd lørdag kveld å vedta en 30 dager lang våpenhvile. Håpet var å kunne bidra til evakuering av sivile, samt sende inn humanitær hjelp.

Den siste uken har over 500 sivile blitt drept i den opprørskontrollerte forstaden Øst-Ghouta , som følge av russiske og syriske flyangrep, ifølge en rekke lokale kilder. Det skal ha vært svært vanskelig å holde oversikt over de store antall drepte.

Søndag, kun timer etter at våpenhvilen ble inngått, rapporteres det om at det syriske regime og deres allierte nå angriper den beleirede enklaven fra flere fronter. En bakkeoffensiv er igangsatt, ifølge Al-Jazeera .

NTB skriver at minst 13 soldater fra regjeringshæren og seks opprørere fra islamistgruppen Jaish al-Islam skal ha blitt drept i kampene i den sørlige delen av den opprørskontrollerte enklaven.

En innbygger VG snakket med i Douma i Øst-Ghouta søndag, bekrefter det samme: Han sier at «frontlinjen står i brann»

Beskriver våpenhvilen som «en vits»

VG snakket søndag også med Mohammed Homidan, som leder et feltsykehus i Zamalka i Øst-Ghouta.

– I dag er som i går, russiske og syriske bombefly har angrepet flere områder i Øst-Ghouta, og flere er døde og skadede, sier han.

Han bekrefter også den nye bakkeoffensiven:

– De har også angrepet flere områder fra bakken. Det er ingen forskjell fra før våpenhvilen ble inngått. Befolkningen er fortsatt paralysert.

Han sier videre at de humanitære situasjoner er svært vanskelig, og matmangelen gjør situasjonen enda verre.

Homidan sier at 17 skadede har kommet til sykehuset der han jobber så langti dag.

En rekke andre innbyggere VG har snakket med søndag sier at bombingen fortsatter:

– Vi holder oss i skjul, sier fotografen Abdulmonam Eassa

En annen innbygger sier kaller våpenhvilen «en vits».

Ifølge nyhetsbyrået AFP har Frankrikes statsminister Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel vært i direkte kontakt med Vladimir Putin over telefon på søndag. De tre langene er enige om å intensivere utveksling av informasjon, skriver NTB.

Gjelder ikke for «terrorister»

Resolusjonen som ble vedtatt på lørdag ble foreslått av Sverige og Kuwait, som begge er midlertidige medlemmer av FNs sikkerhetsråd.

En utfordring at våpenhvilen ikke gjelder militære grupperinger som Den islamske stat, al-Qaida og andre grupper sikkerhetsrådet anser som terroristgrupper, skriver avisen The Guardian .

Den siste uken har det syriske regimet kalt gruppene inne i Øst-Ghouta for «terrorister», noe som tyder på at angrepene derfor ikke vil stoppe.

I hovedsak er opprørerne i Øst-Ghouta delt mellom to rivaliserende grupperinger som lenge har ligget i bitter konflikt. I de nordlige og østlige delene av den beleirede enklaven har islamist-grupperingen Jaish al-Islam kontroll. Den sørvestlige delen av kontrollert av Failaq al-Tahman, en gruppe knyttet til Den frie syriske hær, som også skal ha bånd til Det muslimske brorskap.

Jihadist-gruppen Tahrir al-Sham, som er en etterlevning av al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten, har også tilstedeværelse i Øst-Ghouta, men flere analytikere mener at gruppen er relativt liten i området, sammenlignet med de to andre opprørsgruppene.

Utsatt avstemning

Resolusjonen i Sikkerhetsrådet skulle i utgangspunktet stemmes over på torsdag, men ble møtt med motstand fra Russland, og ble derfor utsatt til lørdag.

Ifølge The New York Times anklaget den russiske FN-ambassadøren Vasily A. Nebenzya de andre ambassadørene for å gi etter for «massehysteri fremsatt av de globale nyhetsmediene». Han skal ha ifølge avisen ha brukt bilder av lik, skadelidende barn og ødelagte sykehus som eksempler på «propagandistiske katastrofescenarioer».

Da resolusjonen til slutt ble vedtatt ble Russland møtt med krass kritikk i sikkerhetsrådet. Blant de kritiske røstene var USAs FN-ambassadør, Nikki R. Haley.

– Hvor mange mødre mistet barna sine til bombing og granatild i løpet av de tre dagene det tok oss å å godkjenne denne resolusjonen? Hvor mange bilder trengte vi å se av fedre som holder sine døde barn? spurte hun.